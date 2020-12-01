Клопп признался, что давно хотел купить Жоту

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп признался, что Диогу Жота стал для него трансферной целью, когда он впервые увидел португальского нападающего в "Вулверхэмптоне".

Жота выступал за "волков" с лета 2017, пока в минувшее трансферное окно не перебрался к "красным" по сделке стоимостью 45 миллионов фунтов.



Диогу блестяще начал свою карьеру в "Ливерпуле", забив девять голов в 14 первых матчах, и Клопп уверяет, что эта покупка не была спонтанной.



"Если честно, Диогу мне понравился с первого матча, как я увидел его в "Вулверхэмптоне". Да, это так".



"Естественно, он не имел представления об этом, но для меня всегда было очевидно, что я постараюсь его заполучить, если подвернется такая возможность, потому что он очень, очень интересный игрок, чья карьера пока что складывается блестяще — посмотрите, какой путь он проделал и чего достиг".



"Мне понравилась его дисциплина, а также продемонстрированные им креативность и желание. Кроме того, у него довольно хорошая техника, поэтому я увидел много хороших намеков на то, что это сработает, если мы его купим", — сообщил Клопп официальному веб-сайту УЕФА.