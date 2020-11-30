В понедельник вечером состоялась жеребьевка 3-го раунда Кубка Англии.

Именно с этого раунда в борьбу за старейший футбольный трофей, действующим обладателем которого является "Арсенал", вступают представители Премьер-Лиги.



Так "Арсенал" примет на своем поле "Ньюкасл", и это не единственная пара, где обе команды представляют высший дивизион. Также "Вулверхэмптон" сыграет с "Кристал Пэлас", а "Астон Вилла" — с "Ливерпулем".



"Тоттенхэму" достался полупрофессиональный "Марин" из восьмого дивизиона. "Манчестер Юнайтед" встретится с "Уотфордом", "Манчестер Сити" поспорит с "Бирмингемом", "Челси" ждет поединок против "Моркама".



Добавим, что матчи 3-го раунда Кубка Англии будут сыграны 8-11 января 2021 года.



Жеребьевка 3-го раунда Кубка Англии



Хаддерфилд v Плимут

Саутгемптон v Шрюсбери

Чорли v Дерби

Марин v Тоттенхэм

Вулверхэмптон v Кристал Пэлас

Стокпорт v Вест Хэм

Олдхэм v Борнмут

Манчестер Юнайтед v Уотфорд

Стивенэйдж v Суонси

Эвертон v Ротерем

Ноттингем Форест v Кардифф

Арсенал v Ньюкасл

Барнсли v Транмир

Бристоль Роверс v Шеффилд Юнайтед

Канви Айленд / Борхэм Вуд v Милуолл

Блэкберн v Донкастер

Стоук v Лестер

Уикомб v Престон

Кроули v Лидс

Бернли v МК Донс

Бристоль Сити v Портсмут

Куинз Парк Рейнджерс v Фулхэм

Астон Вилла v Ливерпуль

Брентфорд v Мидлсбро

Манчестер Сити v Бирмингем

Лутон v Рединг

Челси v Моркам

Эксетер Сити v Шеффилд Уэнсдей

Норвич v Ковентри

Блэкпул v Вест Бромвич

Ньюпорт v Брайтон

Челтнэм v Мансфилд