Жеребьевка 3-го раунда Кубка Англии
В понедельник вечером состоялась жеребьевка 3-го раунда Кубка Англии.
Именно с этого раунда в борьбу за старейший футбольный трофей, действующим обладателем которого является "Арсенал", вступают представители Премьер-Лиги.
Так "Арсенал" примет на своем поле "Ньюкасл", и это не единственная пара, где обе команды представляют высший дивизион. Также "Вулверхэмптон" сыграет с "Кристал Пэлас", а "Астон Вилла" — с "Ливерпулем".
"Тоттенхэму" достался полупрофессиональный "Марин" из восьмого дивизиона. "Манчестер Юнайтед" встретится с "Уотфордом", "Манчестер Сити" поспорит с "Бирмингемом", "Челси" ждет поединок против "Моркама".
Добавим, что матчи 3-го раунда Кубка Англии будут сыграны 8-11 января 2021 года.
Жеребьевка 3-го раунда Кубка Англии
Хаддерфилд v Плимут
Саутгемптон v Шрюсбери
Чорли v Дерби
Марин v Тоттенхэм
Вулверхэмптон v Кристал Пэлас
Стокпорт v Вест Хэм
Олдхэм v Борнмут
Манчестер Юнайтед v Уотфорд
Стивенэйдж v Суонси
Эвертон v Ротерем
Ноттингем Форест v Кардифф
Арсенал v Ньюкасл
Барнсли v Транмир
Бристоль Роверс v Шеффилд Юнайтед
Канви Айленд / Борхэм Вуд v Милуолл
Блэкберн v Донкастер
Стоук v Лестер
Уикомб v Престон
Кроули v Лидс
Бернли v МК Донс
Бристоль Сити v Портсмут
Куинз Парк Рейнджерс v Фулхэм
Астон Вилла v Ливерпуль
Брентфорд v Мидлсбро
Манчестер Сити v Бирмингем
Лутон v Рединг
Челси v Моркам
Эксетер Сити v Шеффилд Уэнсдей
Норвич v Ковентри
Блэкпул v Вест Бромвич
Ньюпорт v Брайтон
Челтнэм v Мансфилд
30.11.2020 23:00
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Самый проходняк у челсей, лига 2 и ехать никуда не надо
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изи для моркама
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