"Лестер" бит на своем поле "Фулхэмом"

Иван Кавалейру "Лестер" упустил возможность присоединиться к "Тоттенхэму" и "Ливерпулю" во главе Премьер-Лиги, проиграв дома "Фулхэму" со счетом 1:2.

"Лисы" на удивление слабо провели первый тайм, хотя и больше владели мячом, создав лишь один реальный момент до перерыва. На 19-й минуте Юри Тилеманс нанес дальний удар в штангу, а добивание Весе Фофана пришлось в перекладину.

"Дачники" выглядели острее, и на 30-й минуте им удалось открыть счет. После паса за спину защитнику Адемола Лукман реализовал выход один на один с Каспером Шмейхелем — 0:1.

А спустя всего несколько минут гости заработали пенальти — система VAR подтвердила фол Кристиана Фукса на Бобби Декордова-Риде. Иван Кавалейру четко исполнил 11-метровый — 0:2.

Во втором тайме "Фулхэм" играл почти образцово, отдав инициативу, но не подпуская соперника близко к своим воротам. Также "дачники" время от времени огрызались.

У "Лестера" ничего не получалось, хотя давление продолжалось, и на 85-й минуте один гол был отыгран. Джейми Варди сделал скидку головой на Харви Барнса, тот грудью обработал мяч и пробил с левой ноги — 1:2.

Гол Барнса выглядел случайностью, и в остатке матча удача хозяевам больше не улыбнулась.

Провалив начало сезона, "Фулхэм" постепенно добавляет — по результатам и особенно по игре. "Лестер" потерпел второе поражение подряд, не сумев реабилитироваться за пощечину 3:0 от "Ливерпуля".

"Лестер" — "Фулхэм". Отчет о матче


Метки Лестер, обзор матча, Премьер-Лига, Фулхэм

Автор mihajlo   

Дата 30.11.2020 22:30

Количество просмотров Просмотров: 943

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Последние комментарии:




  1. kukuruzzo 30.11.2020 23:26 # kukuruzzo
    Грилиш КОРОЛЬ!!!

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  2. imf-tau 30.11.2020 23:20 # imf-tau
    David Moyes is a football genius.

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  3. jirrort 30.11.2020 23:12 # jirrort
    Обоссанные будут обоссаны

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  4. bushwacka 30.11.2020 23:01 # bushwacka
    Если Астон Вилла победит молотков, то она сместит Лестер с 4го места..

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  5. vyrentz 30.11.2020 23:00 # vyrentz
    30.11.2020 21:44 # удалить
    vyrentz

    У меня Варди трипл кэп, это из-за меня все

    Источник: http://fapl.ru/posts/82505/?c=1#c7252172

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  6. skychnie-oboi 30.11.2020 22:58 # skychnie-oboi
    Итоги тура - челси нюхает попку ЛФК.

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  7. holmes 30.11.2020 22:50 # holmes
    там Астон Вилла - Ливерпоол в КА. Семпульси. Месть ситхов

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  8. januzaj00 30.11.2020 22:50 # januzaj00
    Мда, роджерсу опять чего-то не хватает.

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  9. superperez101 30.11.2020 22:48 # superperez101
    пенсы перекрестились
    сами забить не могут только и смотрят чтоб прямой конкурент проиграл
    ору с них, бедолаг

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  10. j-silver 30.11.2020 22:36 # j-silver
    Француженка Стефани Фраппар станет первой женщиной в истории, которая будет работать на матче мужской футбольной Лиги чемпионов в качестве главного арбитра.

    Об этом сообщается на сайте Союза арбитров профессиональных футбольных лиг Франции.

    Фраппар назначена на матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов между туринским «Ювентусом» и киевским «Динамо», который пройдёт 2 декабря в Турине.


    Эхехехе, ну все, тобi пiзда

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  11. manutd-20champ 30.11.2020 22:36 # manutd-20champ
    жеребьевка КА
    https://www.youtube.com/watch?v=p5AVgDSZ5UQ&;feature=emb_title

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  12. edgarkuznetsov 30.11.2020 22:32 # edgarkuznetsov
    Лестер такой же как и Эвертон ,поебывались немного и стухли

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  13. chelsiukpro 30.11.2020 22:31 # chelsiukpro
    Кто то вчера расписывал на фапле что Лестер обгонит пенсов и пенсы будут на законом 4 месте :)) не буду показывать пальцем, но дам намёк - это из колбасного цеха :)))

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