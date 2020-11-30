"Лестер" бит на своем поле "Фулхэмом"
"Лестер" упустил возможность присоединиться к "Тоттенхэму" и "Ливерпулю" во главе Премьер-Лиги, проиграв дома "Фулхэму" со счетом 1:2.
"Лисы" на удивление слабо провели первый тайм, хотя и больше владели мячом, создав лишь один реальный момент до перерыва. На 19-й минуте Юри Тилеманс нанес дальний удар в штангу, а добивание Весе Фофана пришлось в перекладину.
"Дачники" выглядели острее, и на 30-й минуте им удалось открыть счет. После паса за спину защитнику Адемола Лукман реализовал выход один на один с Каспером Шмейхелем — 0:1.
А спустя всего несколько минут гости заработали пенальти — система VAR подтвердила фол Кристиана Фукса на Бобби Декордова-Риде. Иван Кавалейру четко исполнил 11-метровый — 0:2.
Во втором тайме "Фулхэм" играл почти образцово, отдав инициативу, но не подпуская соперника близко к своим воротам. Также "дачники" время от времени огрызались.
У "Лестера" ничего не получалось, хотя давление продолжалось, и на 85-й минуте один гол был отыгран. Джейми Варди сделал скидку головой на Харви Барнса, тот грудью обработал мяч и пробил с левой ноги — 1:2.
Гол Барнса выглядел случайностью, и в остатке матча удача хозяевам больше не улыбнулась.
Провалив начало сезона, "Фулхэм" постепенно добавляет — по результатам и особенно по игре. "Лестер" потерпел второе поражение подряд, не сумев реабилитироваться за пощечину 3:0 от "Ливерпуля".
"Лестер" — "Фулхэм". Отчет о матче
30.11.2020 22:30
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Последние комментарии:
Грилиш КОРОЛЬ!!!
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David Moyes is a football genius.
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Обоссанные будут обоссаны
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Если Астон Вилла победит молотков, то она сместит Лестер с 4го места..
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30.11.2020 21:44 # удалить
vyrentz
У меня Варди трипл кэп, это из-за меня все
Источник: http://fapl.ru/posts/82505/?c=1#c7252172
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Итоги тура - челси нюхает попку ЛФК.
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там Астон Вилла - Ливерпоол в КА. Семпульси. Месть ситхов
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Мда, роджерсу опять чего-то не хватает.
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пенсы перекрестились
сами забить не могут только и смотрят чтоб прямой конкурент проиграл
ору с них, бедолаг
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Француженка Стефани Фраппар станет первой женщиной в истории, которая будет работать на матче мужской футбольной Лиги чемпионов в качестве главного арбитра.
Об этом сообщается на сайте Союза арбитров профессиональных футбольных лиг Франции.
Фраппар назначена на матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов между туринским «Ювентусом» и киевским «Динамо», который пройдёт 2 декабря в Турине.
Эхехехе, ну все, тобi пiзда
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жеребьевка КА
https://www.youtube.com/watch?v=p5AVgDSZ5UQ&;feature=emb_title
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Лестер такой же как и Эвертон ,поебывались немного и стухли
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Кто то вчера расписывал на фапле что Лестер обгонит пенсов и пенсы будут на законом 4 месте :)) не буду показывать пальцем, но дам намёк - это из колбасного цеха :)))
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