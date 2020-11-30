"Лестер" бит на своем поле "Фулхэмом"

"Лестер" упустил возможность присоединиться к "Тоттенхэму" и "Ливерпулю" во главе Премьер-Лиги, проиграв дома "Фулхэму" со счетом 1:2.

"Лисы" на удивление слабо провели первый тайм, хотя и больше владели мячом, создав лишь один реальный момент до перерыва. На 19-й минуте Юри Тилеманс нанес дальний удар в штангу, а добивание Весе Фофана пришлось в перекладину.



"Дачники" выглядели острее, и на 30-й минуте им удалось открыть счет. После паса за спину защитнику Адемола Лукман реализовал выход один на один с Каспером Шмейхелем — 0:1.



А спустя всего несколько минут гости заработали пенальти — система VAR подтвердила фол Кристиана Фукса на Бобби Декордова-Риде. Иван Кавалейру четко исполнил 11-метровый — 0:2.



Во втором тайме "Фулхэм" играл почти образцово, отдав инициативу, но не подпуская соперника близко к своим воротам. Также "дачники" время от времени огрызались.



У "Лестера" ничего не получалось, хотя давление продолжалось, и на 85-й минуте один гол был отыгран. Джейми Варди сделал скидку головой на Харви Барнса, тот грудью обработал мяч и пробил с левой ноги — 1:2.



Гол Барнса выглядел случайностью, и в остатке матча удача хозяевам больше не улыбнулась.



Провалив начало сезона, "Фулхэм" постепенно добавляет — по результатам и особенно по игре. "Лестер" потерпел второе поражение подряд, не сумев реабилитироваться за пощечину 3:0 от "Ливерпуля".



"Лестер" — "Фулхэм". Отчет о матче