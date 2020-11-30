Артета назвал форму Обамеянга своей "главной заботой"

Наставник "Арсенала" Микель Артета назвал своей "главной заботой" голевую засуху нападающего Пьер-Эмерика Обамеянга.

В 10 первых матчах этого сезона Премьер-Лиги "Арсенал" забил только 10 голов — на один больше, чем предпоследний "Фулхэм".



В проигранном "Вулверхэмптону" матче накануне Обамянгу вновь не удалось отличиться — Пьер-Эмерик не забивает с игры с первого тура, и Артета считает жизненно необходимым привести 31-летнего габонца а форму.



"Думаю, все мы обеспокоены, что в данный момент главный бомбардир клуба не забивает голы. Так что моя главная забота — помочь ему забивать больше, потому что мы нуждаемся в его голах".



"Его доля в общем количестве голов команды за последние два года лучше всего говорит о его важности для этого клуба".



"Нужно, чтобы он забивал голы, если мы хотим быть успешны", — цитирует Артету The Independent.