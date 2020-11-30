Артета назвал форму Обамеянга своей "главной заботой"
Наставник "Арсенала" Микель Артета назвал своей "главной заботой" голевую засуху нападающего Пьер-Эмерика Обамеянга.
В 10 первых матчах этого сезона Премьер-Лиги "Арсенал" забил только 10 голов — на один больше, чем предпоследний "Фулхэм".
В проигранном "Вулверхэмптону" матче накануне Обамянгу вновь не удалось отличиться — Пьер-Эмерик не забивает с игры с первого тура, и Артета считает жизненно необходимым привести 31-летнего габонца а форму.
"Думаю, все мы обеспокоены, что в данный момент главный бомбардир клуба не забивает голы. Так что моя главная забота — помочь ему забивать больше, потому что мы нуждаемся в его голах".
"Его доля в общем количестве голов команды за последние два года лучше всего говорит о его важности для этого клуба".
"Нужно, чтобы он забивал голы, если мы хотим быть успешны", — цитирует Артету The Independent.
30.11.2020 22:00
Просмотров: 527
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Главная забота - оставить Обамеянга в запасе и выпускать на 20-25 минут, чтобы доказывал, что способен забивать, или хотя бы пытаться делать это. Ляказетту дать больше времени, он, хоть тоже мало забивает, хотя бы играет живее, удары по воротам наносит, имеет моменты. А Обамеянга вообще на поле не видно, что есть он, что его нет, непонятно. Но увы, Артета упрям, как осёл, и будет гнуть свою линию и показывать бездарные результаты.
(ответить)
Главная забота Обамеянга уже решена - выбил контракт, теперь можно и к Озилу.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий