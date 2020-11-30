Эдерсон: "Я лучший пенальтист в "Сити"
Голкипер "Манчестер Сити" Эдерсон заявил, что считает себя лучшим пенальтистом в клубе.
За последние 12 месяцев сразу несколько игроков "Сити" допустили осечку при исполнении пенальти: Рахим Стерлинг, Габриэль Жезус, Илкай Гюндоган, Серхио Агуэро и Кевин Де Брюйне.
Свои услуги как пенальтиста "горожанам" был бы рад предложить Эдерсон, однако бразилец, уже имеющий подобный опыт благодаря выступления в Португалии, реалистично оценивает свои шансы.
"Я не отрабатываю штрафные удары, но я отрабатываю пенальти, хотя мне доводилось исполнять штрафные, когда я играл за "Рибейран". Теперь это в прошлом".
"Это в прошлом, и у нас есть очень хорошие исполнители штрафных. Что касается пенальти, то я лучший пенальтист в команде, но не я выбираю, кто их исполняет", — цитирует Эдерсона Daily Mirror.
30.11.2020 21:00
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