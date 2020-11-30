Кавани принес "искренние извинения" за сообщение в инстаграме

Эдинсон Кавани Эдинсон Кавани и "Манчестер Юнайтед" опубликовали официальные заявления касательно оскорбительного сообщения уругвайского нападающего в социальной сети.

В данный момент FA начинает проверку в отношении Кавани, который после победы над "Саутгемптоном" накануне (2:3) ответил фразой "gracias negrito" на поздравительное сообщение фаната в инстаграме.

Эдинсон раскаивается в содеянном и уверяет, что не хотел никого оскорбить.

"Сообщение, которое я опубликовал после воскресного матча, было задумано в качестве ласкового приветствия другу с благодарностью за его поздравления после матча".

"Меньше всего я хотел оскорбить кого-либо. Я совершенно против расизма и удалил это сообщение, как только мне объяснили, что оно может быть истолковано иначе. Я бы хотел принести искренние извинения за это", — гласит заявление Кавани.

Также свое заявление сделал "Юнайтед", выступив в защиту 33-летнего нападающего.

"Для нас очевидно, что в сообщении Эдинсона не было злого умысла, и он удалил его, как только был поставлен в известность, что его могут истолковать иначе".

"Эдинсон уже извинился за непреднамеренное оскорбление. "Манчестер Юнайтед" и все наш игроки абсолютно преданы борьбе с расизмом", — утверждает клуб с "Олд Траффорд".


Метки Кавани, Манчестер Юнайтед, расизм

Автор mihajlo   

Дата 30.11.2020 20:00

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  1. alexomck 30.11.2020 20:05 # alexomck
    все понимают, но почему футболисты такие тупые все как один, хоть одним глазом за ситуацией в мире и стране нанимателе мог бы следить, а не только мячики лупить.

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