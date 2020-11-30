"Ливерпуль" обратится за разрешением на расширение "Энфилда"

Энфилд На текущей неделе "Ливерпуль" обратится к городскому совету за разрешением на расширение "Энфилда" сверх нынешней 61 тысячи мест.

Этот шаг "Ливерпуль" собирался предпринять еще весной, однако планы были поставлены на паузу в связи с неопределенностью, вызванной пандемией коронавируса.

Сейчас мерсисайдский клуб готовится возобновить этот процесс, который позволит увеличить вместимость стадиона на 7 тыс. мест.

Эти дополнительные места появятся за счет реконструкции трибуны "Энфилд Роуд" — трибуны, которая находится за воротами, напротив легендарного "Копа".

На реализацию этого проекта стоимостью 60 млн. фунтов потребуется около 18 месяцев, включая два летних межсезонья. Как сообщает Daily Mirror, обновленная "Энфилд Роуд" может быть открыта к старту сезона 2023/24, если никаких дополнительных задержек больше не возникнет.


Метки Ливерпуль, стадионы, Энфилд

Автор mihajlo   

Дата 30.11.2020 19:00

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  1. ketamin 30.11.2020 19:51 # ketamin
    А шлюхи то портовые решили расширить свой публичный дом

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  2. alexomck 30.11.2020 19:20 # alexomck
    после ковида нужен зомби апокалипсис.

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  3. bushwacka 30.11.2020 19:08 # bushwacka
    Уровень управления клубом, просто зашкаливает... ТОПари!

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