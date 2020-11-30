Алькантара рискует уже не сыграть до конца года

Полузащитник "Ливерпуля" Тиаго Алькантара рискует уже не сыграть в остатке календарного года.

Тиаго находится вне игры с дерби против "Эвертона" 17 октября, когда сфоливший на новичке "красных" Ришарлисон получил прямую красную карточку.



По словам главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа, медицинский штаб пока не знает, когда Алькантара залечит свое колено, но счет идет на недели.



В том матче против "Эвертона" мы получили еще одну тяжелую травму (помимо Виргила Ван Дейка, повредившего крестообразные связки колена), и после углубленного обследования у нас появились хорошие новости и плохие новости".



"К счастью, Тиаго ничего не сломал и ничего не порвал, но колено все равно очень пострадало".



"Влияние на ногу было настолько велико, что он до сих пор не в порядке. Не сказать, что это колоссальная проблема — время от времени он тренируется, но не в данный момент, потому что мы обдумываем следующие шаги".



"Я не могу сказать, когда он точно будет в порядке, но это займет несколько недель", — цитирует Клоппа Sky Sports.