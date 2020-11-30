Алькантара рискует уже не сыграть до конца года

Тиаго Алькантара Полузащитник "Ливерпуля" Тиаго Алькантара рискует уже не сыграть в остатке календарного года.

Тиаго находится вне игры с дерби против "Эвертона" 17 октября, когда сфоливший на новичке "красных" Ришарлисон получил прямую красную карточку.

По словам главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа, медицинский штаб пока не знает, когда Алькантара залечит свое колено, но счет идет на недели.

В том матче против "Эвертона" мы получили еще одну тяжелую травму (помимо Виргила Ван Дейка, повредившего крестообразные связки колена), и после углубленного обследования у нас появились хорошие новости и плохие новости".

"К счастью, Тиаго ничего не сломал и ничего не порвал, но колено все равно очень пострадало".

"Влияние на ногу было настолько велико, что он до сих пор не в порядке. Не сказать, что это колоссальная проблема — время от времени он тренируется, но не в данный момент, потому что мы обдумываем следующие шаги".

"Я не могу сказать, когда он точно будет в порядке, но это займет несколько недель", — цитирует Клоппа Sky Sports.


Метки Алькантара, Ливерпуль, травмы

Автор mihajlo   

Дата 30.11.2020 18:00

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  1. alexomck 30.11.2020 18:33 # alexomck
    опозорились с покупкой этого хрусталя

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  2. yungard 30.11.2020 18:23 # yungard
    если до этого относился к эвертону с уважение, то после игры с ливерпулем возненавидел этих с.к, как можно так играть, старатся травмировать соперника, надеюсь им это аукница

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  3. shakur 30.11.2020 18:21 # shakur
    Ришарлисон и Пикфорд пидарасы

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  4. manutd-20champ 30.11.2020 18:12 # manutd-20champ
    здоровья Тиаго и тренеру

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