Дини призывает дисквалифицировать Кавани

Капитан "Уотфорда" Трой Дини считает, что нападающий "Манчестер Юнайтед" Эдинсон Кавани заслуживает дисквалификацию за сообщение расистского характера в социальной сети.

Оформив дубль в победном для "красных дьяволов" матче Премьер-Лиги против "Саутгемптона" накануне (2:3), Кавани ответил на одной из поздравительных сообщений фанатов в инстаграме фразой "gracias negrito".



Теперь FA начинает проверку в отношении Эдинсона, и Дини призывает Ассоциация преподать урок и восполнить пробелы 33-летнего уругвайца в воспитании. При этом Трой убежден, что стандартной трехматчевой дисквалификации недостаточно.



"Как бы вы ни посмотрели, это сообщение никак не кажется правильным".



"Просто предполагается, что в девяти случаях из 10 ты, отправляя сообщение, перечитал и проверил его, потому что ты не хочешь выставить себя идиотом".



"Однако у него даже не возникло мысли, что здесь что-то неправильно, и это меня слегка тревожит".



"Я знаю, что сейчас в таких случаях применяется трехматчевая дисквалификация, но прежде всего я хочу знать, что FA воспитывает игроков, которые приезжают в эту страну".



"Я не думаю, что он хотел оскорбить кого-либо, однако нужно преподать ему урок и объяснить, что разрешено, а что нет".



"Будет ли достаточно трех матчей дисквалификации? Нет, не думаю. Это было осознанное сообщение. Он написал его, обдумал его, а рядом с ним точно были люди, которые могли бы сказать: "Не думаю, что тебе стоит так поступать".



"Наверное, он сделал это в порыве радости после голов, и поэтому я склонен считать, что он не хотел оскорбить человека. Он просто не понимал весь смысл своих слов", — сообщил Дини talkSPORT.