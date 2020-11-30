Рой Кин: "Арсенал" достаточно хорош, чтобы избежать вылета"

Рой Кин Бывший капитан "Манчестер Юнайтед" Рой Кин поиздевался над текущей формой "Арсенала", саркастически предсказав "канонирам" борьбу за выживание в Премьер-Лиге с успешным исходом.

13 очков после 10 первых матчей — это худший старт "Арсенала" в сезоне с момента основания Премьер-Лиги в 1992 году.

Половину из этих 10 матчей "канониры" проиграли и сейчас занимают только 14-ю позицию в Премьер-Лиге. Однако на следующей неделе команда Микеля Артеты проводит дерби с "Тоттенхэмом", и Кин видит в этом возможность вернуться в колею.

"Несколько недель назад им рукоплескали, когда они достойным образом сыграли против "Юнайтед". С тех пор они набрали одно очко, еще два матча проиграли, и я думаю, они выглядят слабо".

"Им, наверное, слегка не хватает уверенности в себе. Я не вижу в них этой жажды сражаться, вопреки словам их тренера. Я не вижу желания или стремления добыть хороший результат".

"Сейчас все матчи — большие, не так ли? Но дерби против "Тоттенхэма" на следующей неделе может стать хорошей возможностью для них. Возможно, сейчас им комфортнее играть на выезде без зрителей, чем дома".

"Но я все равно думаю, что "Арсенал" достаточно хорош, чтобы избежать вылета. Думаю, они достаточно сильны, чтобы остаться в дивизионе", — сообщил Кин в эфире Sky Sports.


Метки Арсенал, Кин, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 30.11.2020 16:00

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  1. chr1s8rown 30.11.2020 16:48 # chr1s8rown
    Скамчики даже шутит не умеют

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  2. chelsealondon 30.11.2020 16:48 # chelsealondon
    Но веть Алтета даже лутше Гвалдиолы... ставит лутший фудбол...

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  3. aktan 30.11.2020 16:02 # aktan
    И всего лишь в 3 очках от великого юнайтед.

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