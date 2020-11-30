Хименес перенес операцию после перелома черепа

Давид Луис и Рауль Хименес Нападающий "Вулверхэмптона" Рауль Хименес получил перелом черепа в столкновении головами с защитником "Арсенала" Давидом Луисом и уже перенес операцию.

Победа "волков" 1:2 на "Эмирейтс" накануне вечером была омрачена травмой их ключевого игрока. Доктора около 10 минут колдовали над Хименесом, прежде чем смогли переложить его на носилки и в кислородной маске отправили в госпиталь.

В госпитале у Рауля, который к тому времени пришел в себя и реагировал на лечение, диагностировали трещину в черепе. Было принять решение о срочной операции, которую игрок сборной Мексики и перенес минувшей ночью.

В официальном заявлении клуб с "Молинью" сообщает, что Хименес чувствует себя "комфортно" после хирургической процедуры и сейчас отдыхает в компании со своей супругой. Еще несколько дней Рауль пробудет на больничной койке, после чего приступит к реабилитации.

Что касается Луиса, то в столкновении с Хименесом он разбил свою голову до крови, но смог продолжить игру — правда, лишь до перерыва, когда и был заменен. Как сообщает Daily Mail, медики "Арсенала" не обнаружили сотрясения у Давида и даже позволили тому уехать домой за рулем личного автомобиля.


Метки Арсенал, Вулверхэмптон, Луис, Премьер-Лига, травмы, Хименес

Автор mihajlo   

Дата 30.11.2020 15:00

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  1. xah 30.11.2020 15:47 # xah
    Луиз грязный игрок. Надо было красную дать

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  2. beautiful-lie 30.11.2020 15:26 # beautiful-lie
    Пиздец, а впридачу пару передних зубов там не зацепил с собой?

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  3. mkcfc 30.11.2020 15:03 # mkcfc
    Походу нечему сотрясаться в голове у Луиза

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