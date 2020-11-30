Хименес перенес операцию после перелома черепа

Нападающий "Вулверхэмптона" Рауль Хименес получил перелом черепа в столкновении головами с защитником "Арсенала" Давидом Луисом и уже перенес операцию.

Победа "волков" 1:2 на "Эмирейтс" накануне вечером была омрачена травмой их ключевого игрока. Доктора около 10 минут колдовали над Хименесом, прежде чем смогли переложить его на носилки и в кислородной маске отправили в госпиталь.



В госпитале у Рауля, который к тому времени пришел в себя и реагировал на лечение, диагностировали трещину в черепе. Было принять решение о срочной операции, которую игрок сборной Мексики и перенес минувшей ночью.



В официальном заявлении клуб с "Молинью" сообщает, что Хименес чувствует себя "комфортно" после хирургической процедуры и сейчас отдыхает в компании со своей супругой. Еще несколько дней Рауль пробудет на больничной койке, после чего приступит к реабилитации.



Что касается Луиса, то в столкновении с Хименесом он разбил свою голову до крови, но смог продолжить игру — правда, лишь до перерыва, когда и был заменен. Как сообщает Daily Mail, медики "Арсенала" не обнаружили сотрясения у Давида и даже позволили тому уехать домой за рулем личного автомобиля.