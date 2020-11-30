Хедира ждет предложений из Премьер-Лиги

Полузащитник "Ювентуса" Сами Хедира повторно заявил, что открыт к переезду в Премьер-Лигу.

Ранее в ноябре Хедира, напомним, рассказывал о своей мечте выступать в Премьер-Лиге. Отсутствие игровой практики Турине подталкивает 33-летнего немца к этому шагу уже в ближайшее трансферное окно.



Среди претендентов на Хедиру называются "Эвертон" и "Тоттенхэм", где трудятся бывшие тренеры Сами по "Реалу" в лице Карло Анчелотти и Жозе Моуриньо, и игрок поддерживает связь с ними обоими.



"Если появится возможность перебраться в Премьер-Лигу, я рассмотрю этот вариант".



"Моуриньо и Анчелотти? Мы общаемся и обмениваемся сообщениями. Мы никогда не теряли друг друга после совместных периодов в "Реале", — сообщил Хедира ZDF.