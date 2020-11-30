Артета не боится, что его могут уволить
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что не переживает насчет возможного увольнения.
Накануне исполнился ровно один год с момента увольнения Унаи Эмери из "Арсенала", и кажется, что лондонская команда сталкивается с прежними проблемами.
Поражение 1:2 от "Вулверхэмптона" стало третьим подряд домашним для "канониров" в Премьер-Лиге, что подвергает Артету огромному давлению, однако Микель всегда осознавал, что его уход из клуба — это лишь вопрос времени, поэтому переживать по этому поводу не собирается.
"В тот день, когда я решил стать тренером, я знал, что однажды я буду уволен или уйду из клуба".
"Я не знаю, случится это на следующий день после подписания контракта, через месяц, через год или через шесть месяцев. Я никогда не переживаю насчет этого".
"Мое единственное переживается касается того, чтобы выжимать максимум из игроков, приносить как можно больше пользы клубу и становиться лучше и лучше".
"Повторюсь, в этой профессии однажды я буду уволен или уйду, но я не знаю, когда это случится", — цитирует Артету talkSPORT.
30.11.2020 13:00
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Последние комментарии:
Пока не боится, надо увольнять!
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Лютый Гений! Гигант мысли.
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Ну это понятно, быстрее сливает никчёмный гейклуб чтоб скорее свалить из этого болота)
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даже так,
Артета - 2 трофея
Пакет, Лэмпард, Олег - 0
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Нормальный тренер, игроки шлак пиздец. Что можно ожидать от такого состава в котором играет Луиз
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