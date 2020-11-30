Артета не боится, что его могут уволить

Микель Артета Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что не переживает насчет возможного увольнения.

Накануне исполнился ровно один год с момента увольнения Унаи Эмери из "Арсенала", и кажется, что лондонская команда сталкивается с прежними проблемами.

Поражение 1:2 от "Вулверхэмптона" стало третьим подряд домашним для "канониров" в Премьер-Лиге, что подвергает Артету огромному давлению, однако Микель всегда осознавал, что его уход из клуба — это лишь вопрос времени, поэтому переживать по этому поводу не собирается.

"В тот день, когда я решил стать тренером, я знал, что однажды я буду уволен или уйду из клуба".

"Я не знаю, случится это на следующий день после подписания контракта, через месяц, через год или через шесть месяцев. Я никогда не переживаю насчет этого".

"Мое единственное переживается касается того, чтобы выжимать максимум из игроков, приносить как можно больше пользы клубу и становиться лучше и лучше".

"Повторюсь, в этой профессии однажды я буду уволен или уйду, но я не знаю, когда это случится", — цитирует Артету talkSPORT.


Метки Арсенал, Артета

Автор mihajlo   

Дата 30.11.2020 13:00

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  1. barmaglotik 30.11.2020 13:38 # barmaglotik
    Пока не боится, надо увольнять!

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  2. flamic 30.11.2020 13:20 # flamic
    Лютый Гений! Гигант мысли.

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  3. chelsea88 30.11.2020 13:19 # chelsea88
    Ну это понятно, быстрее сливает никчёмный гейклуб чтоб скорее свалить из этого болота)

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  4. easports 30.11.2020 13:11 # easports
    даже так,
    Артета - 2 трофея

    Пакет, Лэмпард, Олег - 0

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  5. mkcfc 30.11.2020 13:08 # mkcfc
    Нормальный тренер, игроки шлак пиздец. Что можно ожидать от такого состава в котором играет Луиз

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