Артета не боится, что его могут уволить

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что не переживает насчет возможного увольнения.

Накануне исполнился ровно один год с момента увольнения Унаи Эмери из "Арсенала", и кажется, что лондонская команда сталкивается с прежними проблемами.



Поражение 1:2 от "Вулверхэмптона" стало третьим подряд домашним для "канониров" в Премьер-Лиге, что подвергает Артету огромному давлению, однако Микель всегда осознавал, что его уход из клуба — это лишь вопрос времени, поэтому переживать по этому поводу не собирается.



"В тот день, когда я решил стать тренером, я знал, что однажды я буду уволен или уйду из клуба".



"Я не знаю, случится это на следующий день после подписания контракта, через месяц, через год или через шесть месяцев. Я никогда не переживаю насчет этого".



"Мое единственное переживается касается того, чтобы выжимать максимум из игроков, приносить как можно больше пользы клубу и становиться лучше и лучше".



"Повторюсь, в этой профессии однажды я буду уволен или уйду, но я не знаю, когда это случится", — цитирует Артету talkSPORT.