"Юнайтед" планирует заменить Байи на Торреса

Пау Торрес "Манчестер Юнайтед" планирует пригласить защитника "Вильярреала" Пау Торреса на место Эрика Байи в 2021 году.

Как раз из "Вильярреала" Байи и прибыл на "Олд Траффорд" в июне 2016 за 30 миллионов фунтов. Однако в последние сезоны Эрик больше лечится, чем играет.

Главный тренер "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер осознал, что не может положиться на талантливого, но чересчур склонного к травмам Эрика. Да и сам 26-летний ивуариец не очень-то доволен своей ситуацией.

Как сообщает TEAMtalk в эксклюзивном материале, "красные дьяволы" надеются использовать Байи в качестве разменной монеты в сделке по Пау Торресу.

"Юнайтед" имеет "огромный интерес" к Торресу, однако контракт 23-летнего испанца подразумевает внушительные отступные — 60 млн. фунтов.

В данный момент "Юнайтед" выясняет, готов ли "Вильярреал" принять Байи обратно. "Дьяволы" даже согласны субсидировать зарплату Эрика, которая чересчур велика для клуба Ла Лиги.


Метки Байи, Вильярреал, Манчестер Юнайтед, Торрес

Автор mihajlo   

Дата 30.11.2020 11:00

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