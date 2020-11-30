"Юнайтед" планирует заменить Байи на Торреса

"Манчестер Юнайтед" планирует пригласить защитника "Вильярреала" Пау Торреса на место Эрика Байи в 2021 году.

Как раз из "Вильярреала" Байи и прибыл на "Олд Траффорд" в июне 2016 за 30 миллионов фунтов. Однако в последние сезоны Эрик больше лечится, чем играет.



Главный тренер "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер осознал, что не может положиться на талантливого, но чересчур склонного к травмам Эрика. Да и сам 26-летний ивуариец не очень-то доволен своей ситуацией.



Как сообщает TEAMtalk в эксклюзивном материале, "красные дьяволы" надеются использовать Байи в качестве разменной монеты в сделке по Пау Торресу.



"Юнайтед" имеет "огромный интерес" к Торресу, однако контракт 23-летнего испанца подразумевает внушительные отступные — 60 млн. фунтов.



В данный момент "Юнайтед" выясняет, готов ли "Вильярреал" принять Байи обратно. "Дьяволы" даже согласны субсидировать зарплату Эрика, которая чересчур велика для клуба Ла Лиги.