Партей задержится в лазарете "Арсенала"

Травма Томаса Партея оказалась серьезнее, чем предполагалось изначально, и в ближайшее время полузащитник не сможет вернуться к выступлениям за "Арсенал".

Партей не выходит на футбольное поле с момента своей замены в перерыве проигранного "канонирами" матча Премьер-Лиги против "Астон Виллы" 8 ноября (0:3).



Изначально предполагалось, что возникшие у Томаса проблемы с бедром незначительны, однако игрок сборной Ганы пропустил уже три матча своего клуба после международного перерыва, и это не предел.



"Да, травма оказалась серьезнее".



"Я не думаю, что он будет с нами в ближайших матчах. Нам не хватает кучи игроков. У нас много, много различных проблем, но мне не нравится использовать это как оправдание".



"В конце концов мы постоянно близки к победам, но последние матчи заканчиваем поражениями".



"В наших силах это изменить, и мы должны справляться имеющимися игроками", — цитирует главного тренера "Арсенал" Микеля Артету Goal.