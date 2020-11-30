Партей задержится в лазарете "Арсенала"

Томас Партей Травма Томаса Партея оказалась серьезнее, чем предполагалось изначально, и в ближайшее время полузащитник не сможет вернуться к выступлениям за "Арсенал".

Партей не выходит на футбольное поле с момента своей замены в перерыве проигранного "канонирами" матча Премьер-Лиги против "Астон Виллы" 8 ноября (0:3).

Изначально предполагалось, что возникшие у Томаса проблемы с бедром незначительны, однако игрок сборной Ганы пропустил уже три матча своего клуба после международного перерыва, и это не предел.

"Да, травма оказалась серьезнее".

"Я не думаю, что он будет с нами в ближайших матчах. Нам не хватает кучи игроков. У нас много, много различных проблем, но мне не нравится использовать это как оправдание".

"В конце концов мы постоянно близки к победам, но последние матчи заканчиваем поражениями".

"В наших силах это изменить, и мы должны справляться имеющимися игроками", — цитирует главного тренера "Арсенал" Микеля Артету Goal.


Метки Арсенал, Партей, травмы

Автор mihajlo   

Дата 30.11.2020 10:00

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  1. chelsea88 30.11.2020 11:17 # chelsea88
    Так просидит весь год в лазарете, потом свалит из этого гейклуба.

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  2. jirrort 30.11.2020 10:23 # jirrort
    Все абсолютно все ссут на жалкий гейклубишко)))

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