Артета "очень обеспокоен" результатами "Арсенала"
Рулевой "Арсенала" Микель Артета выразил обеспокоенность по поводу третьего подряд домашнего поражения своей команды в Премьер-Лиге.
Накануне вечером "канониры" были биты на своем поле "Вулверхэмптоном" со счетом 1:2, причем все три гола в этом матче были забиты еще до перерыва.
Во втором тайме "волки" добровольно отдали инициативу и сосредоточились на удержании победного счета, тогда как "Арсенал" не только не смог забить, но и даже ни разу не попал в створ за эти 45 минут.
Таким образом, "Арсенал" выиграл лишь один из шести последних матчей и забил только 10 голов с начала сезона — на один больше, чем 19-й "Фулхэм". Такое положение вещей вызывает тревогу у Артеты.
"Естественно, я очень обеспокоен. Я несу ответственность за это, но я должен сказать, что реакция команды и то, как мы играли во втором тайме, совпадало с моими ожиданиями. Желание и воля добыть положительный результат присутствовали".
"Мы должны доставлять мяч в сетку. Мы создавали моменты, но в конце концов важно забивать. В первом тайме соперник нанес два удара по воротам и забил два гола. Когда мы имели свои моменты, мы их не использовали. Голы придут, но мы должны быть настойчивы, продолжать трудиться и верить в себя".
"Это очень плохой результат, мы плохо играли в первом тайме, но мы имели свои моменты, а он нанесли два удара в створ и забили два гола".
"Мы замечательно отреагировали во втором тайме, мы бросили все силы вперед. Думаю, команда показала свое желание и то, как сильно хочет выиграть этот матч. Мы создавали моменты, но гола все не было. Я расстроен, потому что, думаю, мы заслуживали что-нибудь получить из этого матча", — цитирует Артету Sky Sports.
30.11.2020 09:00
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Последние комментарии:
Сдулся гелевый или же фарт кончился хз...
О каком желании во втором тайме он пиздит если етит каличи на 91 минуте два раза вернули мяч с чужой штрафной в ноги Лено...
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Уже даже особо никто не поносит арсенал,уже просто всем пох на середняков.
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Мне нравятся такие результаты никчёмного гейклуба аснла. Гейгуннеры должны страдать и сидеть тихонько под шконарём.
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