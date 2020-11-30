Артета "очень обеспокоен" результатами "Арсенала"

Рулевой "Арсенала" Микель Артета выразил обеспокоенность по поводу третьего подряд домашнего поражения своей команды в Премьер-Лиге.

Накануне вечером "канониры" были биты на своем поле "Вулверхэмптоном" со счетом 1:2, причем все три гола в этом матче были забиты еще до перерыва.



Во втором тайме "волки" добровольно отдали инициативу и сосредоточились на удержании победного счета, тогда как "Арсенал" не только не смог забить, но и даже ни разу не попал в створ за эти 45 минут.



Таким образом, "Арсенал" выиграл лишь один из шести последних матчей и забил только 10 голов с начала сезона — на один больше, чем 19-й "Фулхэм". Такое положение вещей вызывает тревогу у Артеты.



"Естественно, я очень обеспокоен. Я несу ответственность за это, но я должен сказать, что реакция команды и то, как мы играли во втором тайме, совпадало с моими ожиданиями. Желание и воля добыть положительный результат присутствовали".



"Мы должны доставлять мяч в сетку. Мы создавали моменты, но в конце концов важно забивать. В первом тайме соперник нанес два удара по воротам и забил два гола. Когда мы имели свои моменты, мы их не использовали. Голы придут, но мы должны быть настойчивы, продолжать трудиться и верить в себя".



"Это очень плохой результат, мы плохо играли в первом тайме, но мы имели свои моменты, а он нанесли два удара в створ и забили два гола".



"Мы замечательно отреагировали во втором тайме, мы бросили все силы вперед. Думаю, команда показала свое желание и то, как сильно хочет выиграть этот матч. Мы создавали моменты, но гола все не было. Я расстроен, потому что, думаю, мы заслуживали что-нибудь получить из этого матча", — цитирует Артету Sky Sports.