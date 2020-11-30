Над Кавани нависла угроза дисквалификации за расизм

Эдинсон Кавани FA собирается расследовать активность нападающего "Манчестер Юнайтед" Эдинсона Кавани в социальной сети на предмет расизма.

Кавани стал главным героем воскресного матча Премьер-Лиги против "Саутгемптона", своим дублем обеспечив "Юнайтед" волевую победу со счетом 2:3.

Кавани получил массу поздравлений после матча, на одно из сообщений в инстаграме ответив фразой "Gracias negrito". Дословно это переводится как "спасибо, темнокожий".

Таким образом Эдинсон употребил разновидность того самого слова ("negro"), за которое в свое время экс-нападающий "Ливерпуля" Луис Суарес схлопотал дисквалификацию на восемь матчей и штраф в 40 тысяч фунтов.

И хотя эта история была быстро удалена из инстаграма, теперь Ассоциация собирается провести свою проверку в отношении бывшего нападающего ПСЖ и "Наполи" и решить вопрос о выдвижении обвинений.

Как утверждает BBC, 32-летний Кавани употребил искомую фразу в "ласковой манере", как он привык у себя на родине в Уругвае.

Сообщение Эдинсона Кавани


Метки Кавани, Манчестер Юнайтед, расизм

Автор mihajlo   

Дата 30.11.2020 07:00

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  1. largo-winch 30.11.2020 08:14 # largo-winch
    блять! теперь будет интересно понаблюдать за поведением скамов и ФА, ведь СУареза дисквалифицировали на 8 матчей на этих же основаниях

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  2. mikkiynwa 30.11.2020 07:51 # mikkiynwa
    Ахаххахахаха


    Ну и НЕГРА ЕБАНЫЙ

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  3. scauzer11 30.11.2020 07:41 # scauzer11
    пускай теперь на коленях играет до конца сезона))

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  4. xah 30.11.2020 07:21 # xah
    Не вижу ничего криминального.

    Доброе утро Фапель, продуктивного дня.

    Всех казахстанцев с наступающим праздником

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  5. intellect 30.11.2020 07:02 # intellect
    Фашисты

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  6. chelsea88 30.11.2020 07:01 # chelsea88
    Херня. Сиралекс отмажет.

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