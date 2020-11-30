Над Кавани нависла угроза дисквалификации за расизм
FA собирается расследовать активность нападающего "Манчестер Юнайтед" Эдинсона Кавани в социальной сети на предмет расизма.
Кавани стал главным героем воскресного матча Премьер-Лиги против "Саутгемптона", своим дублем обеспечив "Юнайтед" волевую победу со счетом 2:3.
Кавани получил массу поздравлений после матча, на одно из сообщений в инстаграме ответив фразой "Gracias negrito". Дословно это переводится как "спасибо, темнокожий".
Таким образом Эдинсон употребил разновидность того самого слова ("negro"), за которое в свое время экс-нападающий "Ливерпуля" Луис Суарес схлопотал дисквалификацию на восемь матчей и штраф в 40 тысяч фунтов.
И хотя эта история была быстро удалена из инстаграма, теперь Ассоциация собирается провести свою проверку в отношении бывшего нападающего ПСЖ и "Наполи" и решить вопрос о выдвижении обвинений.
Как утверждает BBC, 32-летний Кавани употребил искомую фразу в "ласковой манере", как он привык у себя на родине в Уругвае.
30.11.2020 07:00
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Последние комментарии:
блять! теперь будет интересно понаблюдать за поведением скамов и ФА, ведь СУареза дисквалифицировали на 8 матчей на этих же основаниях
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Ахаххахахаха
Ну и НЕГРА ЕБАНЫЙ
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пускай теперь на коленях играет до конца сезона))
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Не вижу ничего криминального.
Доброе утро Фапель, продуктивного дня.
Всех казахстанцев с наступающим праздником
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Фашисты
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Херня. Сиралекс отмажет.
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