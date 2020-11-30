Эшпириту Санту рассказал о состоянии Хименеса

Главный тренер "Вулверхэмптона" Нуну Эшпириту Санту сообщил обнадеживающие новости насчет состояния нападающего Рауля Хименеса, получившего травму головы в матче против "Арсенала".

Хименес и защитник "Арсенала" Давид Луис столкнулись головами в самом начале воскресного матча Премьер-Лиги на "Эмирейтс", выигранного "волками" со счетом 1:2.



И если Луис с разбитой до крови головой смог вернуться в игру и продержался до перерыва, то Хименес со стадиона немедленно отправился в один из лондонских госпиталей.



Мексиканский бомбардир уже пришел в сознание и ждет диагноза врачей. А Нуну доволен тем, что его команда не позволила этому инциденту сломать свою игру.



"Сейчас он проходит обследование, но он в сознании. Он в порядке для столь серьезной проблемы. По реакции его партнеров по команде, по реакции каждого, по словам "код красный" стало понятно, что это серьезно. Когда код красный, это серьезно".



"Это серьезно, это был неприятный момент для каждого, и это плохо сказалось на игре. Сказалось на обоих командах, включая "Арсенал", чьи игроки переживали насчет Рауля. Мы желаем ему всего наилучшего".



"Этот инцидент оказал больше влияние на игру, и по реакции докторов обеих команд, которые сразу же выбежали на поле, было понятно, что случилось нечто серьезное. Вы могли видеть панику в их глазах, и ты начинаешь переживать".



"Однако он разговаривает, он в сознании. Он проходит обследование, и мы должны дождаться результатов, но он в хороших руках".



"Реакция игроков была удивительной. Я очень ими горжусь сегодня. Я всегда ими горжусь, но сегодня — особенно, потому что сегодня эта команда показала сердце, волю, веру. Было приятно видеть, как они бегут, как они трудятся", — цитирует Эшпириту Санту официальный веб-сайт "Вулверхэмптона".