"Арсенал" проиграл дома "Вулверхэмптону"

Даниэл Поденсе "Арсенал" продлил свою серию без побед в Премьер-Лиге до трех матчей, проиграв дома "Вулверхэмптону" со счетом 1:2.

По сравнению с 0:0 против "Лидса" в стартовом составе "канониров" появились Давид Луис и Букайо Сака, заменив Роба Холдинга и Николя Пепе.

Переболевший коронавирусом Конор Коуди вернулся в стартовый состав "волков". Также свой шанс получил Марсал и Педру Нету.

"Вулверхэмптон" выглядел очень бодро в первые пять минут, но затем наступила продолжительная пауза, вызванная столкновением головами Давида Луиса и Рауля Хименеса. В игру смог вернуться только защитник "Арсенала".

Гости первыми пришли в себя после 10-минутной паузы, продолжив атаковать и открыв счет на 27-й минуте. После мощного рывка Адамы Траоре по правому краю и последовавшего навеса Леандер Дендонкер нанес удар головой в перекладину, а Нету сыграл на добивании — 0:1.

Ответ хозяев случился незамедлительно. Виллиан навесил с правого фланга к воротам, где неотразимо пробил головой Габриэль — 1:1.

Затем "Арсенал" вернул инициативу сопернику. На 34-й минуте Дендонкеру вновь было позволено нанести удар головой — Бернд Лено справился.

А на 42-й минуте "волки" опять вышли вперед, и это выглядело закономерно. Лено ногой остановил дальний удар Нету, однако при попустительстве защитников домашней команды Даниэл Поденсе подхватил мяч в штрафной и поразил ворота — 1:2.

В остатке тайма "Арсенал" выглядел жалко, позволив сопернику создать еще несколько моментов.

Во втором тайме "Вулверхэмптон" сосредоточился на сдерживании соперника, решив отвечать контратаками. В одной из таких контратак Траоре пытался заработать пенальти, но лишь получил желтую карточку за симуляцию.

Чем меньше оставалось времени, тем настойчивее становились "канониры", однако остроты их атакам по-прежнему недоставало. У Пьер-Эмерика Обамеянга совершенно не шла игра.

За весь матч хозяева нанесли лишь один удар в створ ворот Руя Патрисиу, не считая гола Габриэля, причем этот удар случился еще до перерыва. Это наилучшим образом говорит об игре лондонцев во втором тайме.

"Вулверхэмптон" очень мощно провел первый тайм, действуя первым номером. После перерыва "волки", конечно, отдали инициативу, но сделали это добровольно и, таким образом, обставили "Арсенал" во всех отношениях.

"Арсенал" — "Вулверхэмптон". Отчет о матче


Метки Арсенал, Вулверхэмптон, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 30.11.2020 00:20

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Последние комментарии:




  1. cristean2 30.11.2020 00:38 # cristean2
    Артета хорош, это все его стратегия, хочет ослабить бдительность соперников а потом в конце взять чемпик, гений

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  2. acceptodessa 30.11.2020 00:34 # acceptodessa
    Второй тайм зашевелились. Но всё куда то не туда. Обама - мертвый и навряд ли оживет. Получили второго озила. Всё очень и очень херово.

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  3. madchester 30.11.2020 00:33 # madchester
    Во что превратился Арсенал?

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  4. kukuruzzo 30.11.2020 00:28 # kukuruzzo
    следующего тренеришку ведите, этого упокетиньте к ебеням

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  5. thegodfather 30.11.2020 00:27 # thegodfather
    Артета гений. Автобус видимо уже не прокатывает. Ну ниче. Все будет.

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  6. flamic 30.11.2020 00:26 # flamic
    Гений Артета! Браво!!! Продолжай пожалуйста так же.

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  7. brown-ale 30.11.2020 00:26 # brown-ale
    Стыдоба нафиг. Как им Ман Юнайтед вообще удалось обыграть, не понимаю.

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  8. unclearness 30.11.2020 00:24 # unclearness
    Найс
    Через недельку и моур нас уничтожит
    Игры как не было так и нет

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  9. holmes 30.11.2020 00:24 # holmes
    Арсисал совсем жалкие. Трансухи столичные. И сотни их фоннатов выпилились в окно в ужасе

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  10. superperez101 30.11.2020 00:24 # superperez101
    спекся бриолиновый
    арсеналушке уже даже судьишки помочь не могут

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