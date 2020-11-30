"Арсенал" проиграл дома "Вулверхэмптону"

"Арсенал" продлил свою серию без побед в Премьер-Лиге до трех матчей, проиграв дома "Вулверхэмптону" со счетом 1:2.

По сравнению с 0:0 против "Лидса" в стартовом составе "канониров" появились Давид Луис и Букайо Сака, заменив Роба Холдинга и Николя Пепе.



Переболевший коронавирусом Конор Коуди вернулся в стартовый состав "волков". Также свой шанс получил Марсал и Педру Нету.



"Вулверхэмптон" выглядел очень бодро в первые пять минут, но затем наступила продолжительная пауза, вызванная столкновением головами Давида Луиса и Рауля Хименеса. В игру смог вернуться только защитник "Арсенала".



Гости первыми пришли в себя после 10-минутной паузы, продолжив атаковать и открыв счет на 27-й минуте. После мощного рывка Адамы Траоре по правому краю и последовавшего навеса Леандер Дендонкер нанес удар головой в перекладину, а Нету сыграл на добивании — 0:1.



Ответ хозяев случился незамедлительно. Виллиан навесил с правого фланга к воротам, где неотразимо пробил головой Габриэль — 1:1.



Затем "Арсенал" вернул инициативу сопернику. На 34-й минуте Дендонкеру вновь было позволено нанести удар головой — Бернд Лено справился.



А на 42-й минуте "волки" опять вышли вперед, и это выглядело закономерно. Лено ногой остановил дальний удар Нету, однако при попустительстве защитников домашней команды Даниэл Поденсе подхватил мяч в штрафной и поразил ворота — 1:2.



В остатке тайма "Арсенал" выглядел жалко, позволив сопернику создать еще несколько моментов.



Во втором тайме "Вулверхэмптон" сосредоточился на сдерживании соперника, решив отвечать контратаками. В одной из таких контратак Траоре пытался заработать пенальти, но лишь получил желтую карточку за симуляцию.



Чем меньше оставалось времени, тем настойчивее становились "канониры", однако остроты их атакам по-прежнему недоставало. У Пьер-Эмерика Обамеянга совершенно не шла игра.



За весь матч хозяева нанесли лишь один удар в створ ворот Руя Патрисиу, не считая гола Габриэля, причем этот удар случился еще до перерыва. Это наилучшим образом говорит об игре лондонцев во втором тайме.



"Вулверхэмптон" очень мощно провел первый тайм, действуя первым номером. После перерыва "волки", конечно, отдали инициативу, но сделали это добровольно и, таким образом, обставили "Арсенал" во всех отношениях.



"Арсенал" — "Вулверхэмптон". Отчет о матче