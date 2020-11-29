Моуриньо назвал "лучшую вещь" в безголевой ничьей с "Челси"

Наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо отметил сдвиг в психологии своей команды, которая больше не рада ничейному результату в гостях у "Челси".

Воскресное дерби на "Стэмфорд Бридж" получилось очень осторожным. Никто из команд не посмел рискнуть, и матч закончился вничью 0:0.



Однако Моуриньо уверяет, что набранное очко и сохранение лидерства в Премьер-Лиге не порадовали "шпор", и это лучшая новость для Жозе.



"Обычно ничья здесь — это положительный результат. Остаться на вершине лиги — тоже плюс. Но моя раздевалка не рада, и это лучшая вещь для меня. Они не рады, и это великолепно. Это говорит о полном изменении психологии и характера".



"Мы имели не так много моментов, но сколько моментов имели они? Эта вещь меня по-настоящему радует — ничья на "Стэмфорд Бридж" нас не устраивает".



"В игре было не так много моментов. Но это игра, где обе команды хотели победить. Мы уважаем друг друга. Никто не рисковал. Никто не пытался изменить течение игры. Каждый думал про себя: "Одна ошибка, и у нас накажут". Они нанесли единственный удар с дистанции. В первом тайме мы создали больше, чем во втором. Думаю, это был большой матч, сложный для обеих команд", — сообщил Моуриньо BBC.