Ушел из жизни Пап Буба Диоп

В возрасте 42 лет из жизни ушел бывший полузащитник "Бирмингема", "Вест Хэма", "Портсмута" и "Фулхэма" Пап Буба Диоп.

Причиной смерти Диопа стала затяжная болезнь, характер которой не раскрывается, передает Sky Sports.



Диоп оставил заметный след в английском футболе, в 2008 году даже выиграв Кубок Англии с "Портсмутом" под руководством Харри Рэднаппа.



Также полузащитник, который получил прозвище "платяной шкаф" из-за своего огромного роста, был участником первого в истории сборной Сенегала Чемпионата Мира — в 2002 году, когда Диоп с партнерами сенсационно достигли четвертьфинала.



Среди прочих заслуг Диопа — помощь "Вест Хэму" в возвращении в Премьер-Лигу, победа в чемпионате Швейцарии с "Грассхоппером" и участие в финале Кубка Африки с сенегальской сборной.