Ушел из жизни Пап Буба Диоп

Пап Буба Диоп В возрасте 42 лет из жизни ушел бывший полузащитник "Бирмингема", "Вест Хэма", "Портсмута" и "Фулхэма" Пап Буба Диоп.

Причиной смерти Диопа стала затяжная болезнь, характер которой не раскрывается, передает Sky Sports.

Диоп оставил заметный след в английском футболе, в 2008 году даже выиграв Кубок Англии с "Портсмутом" под руководством Харри Рэднаппа.

Также полузащитник, который получил прозвище "платяной шкаф" из-за своего огромного роста, был участником первого в истории сборной Сенегала Чемпионата Мира — в 2002 году, когда Диоп с партнерами сенсационно достигли четвертьфинала.

Среди прочих заслуг Диопа — помощь "Вест Хэму" в возвращении в Премьер-Лигу, победа в чемпионате Швейцарии с "Грассхоппером" и участие в финале Кубка Африки с сенегальской сборной.


Метки Вест Хэм, Диоп, Портсмут, Фулхэм

Автор mihajlo   

Дата 29.11.2020 22:00

Количество просмотров Просмотров: 1899

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  1. scholes22 29.11.2020 23:05 # scholes22
    Топовый был футболист...

    R.I.P

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  2. ganinilyha 29.11.2020 22:57 # ganinilyha
    Был такой, помним. F.

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  3. jirrort 29.11.2020 22:43 # jirrort
    Здоровья копченому

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  4. star69 29.11.2020 22:25 # star69
    Хороший был футболист.. R.I.P.

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  5. januzaj00 29.11.2020 22:00 # januzaj00
    Так рано

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