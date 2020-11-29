Ушел из жизни Пап Буба Диоп
В возрасте 42 лет из жизни ушел бывший полузащитник "Бирмингема", "Вест Хэма", "Портсмута" и "Фулхэма" Пап Буба Диоп.
Причиной смерти Диопа стала затяжная болезнь, характер которой не раскрывается, передает Sky Sports.
Диоп оставил заметный след в английском футболе, в 2008 году даже выиграв Кубок Англии с "Портсмутом" под руководством Харри Рэднаппа.
Также полузащитник, который получил прозвище "платяной шкаф" из-за своего огромного роста, был участником первого в истории сборной Сенегала Чемпионата Мира — в 2002 году, когда Диоп с партнерами сенсационно достигли четвертьфинала.
Среди прочих заслуг Диопа — помощь "Вест Хэму" в возвращении в Премьер-Лигу, победа в чемпионате Швейцарии с "Грассхоппером" и участие в финале Кубка Африки с сенегальской сборной.
29.11.2020 22:00
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Топовый был футболист...
R.I.P
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Был такой, помним. F.
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Здоровья копченому
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Хороший был футболист.. R.I.P.
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Так рано
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