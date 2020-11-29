"Челси" и "Тоттенхэм" сыграли без голов

Серж Орье и Тимо Вернер Предпочтя лишний раз не рисковать, "Челси" и "Тоттенхэм" завершили очный матч вничью — 0:0.

Относительно победы 1:2 над "Ренном" в минувший вторник главный тренер "синих" Фрэнк Лэмпард вернул в команду Риса Джеймса, Нголо Канте и Хакима Зийеша, которые заменили Сесара Аспиликуэту, Жоржиньо и Каллума Хадсон-Одои.

Из стартового состава "шпор" на победный матч Лиги Европы против "Лудогорца" в четверг (4:0) уцелел лишь Танги Ндомбеле. Впервые в карьере на поединок Премьер-Лиги с первых минут вышел Джо Родон.

Хозяева были активнее в начале матча, но первый опасный момент создали гости. В завершении контратаки Стивен Бергвейн, находясь внутри штрафной, нанес удар из под Курта Зума — над перекладиной!

Спустя две минуты "Челси" ответил голом Тимо Вернера, который нанес обводящий удар с касанием дальней штанги, однако офсайд отменил взятие ворот.

На 15-й минуте случился и первый удар в створ. Серж Орье мощно пробил с подступов к штрафной, но голкипер "Челси" Эдуар Менди сыграл надежно. Забегая вперед, больше по воротам "Тоттенхэм" не попал до конца матча.

В дальнейшем шла более-менее равная игра и без моментов. Обе команды действовали осторожно, предпочитая атаковать позиционно.

Второй тайм начался с небольшим территориальным преимуществом "синим", однако голкипер "Тоттенхэма" Уго Льорис все так же оставался без работы.

Затем "шпоры" отодвинули игру от своих ворот, и зрители наблюдали тот же осторожный футбол, что и большую часть первого тайма.

На 81-й минуте затухшую игру мощным дальним ударом взбодрил Мейсон Маунт — Льорис бдительность не потерял. Еще был полумомент у вышедшего на замену Оливье Жиру, который не смог перебросить своего партнера по сборной Франции. Этим команды и ограничились.

Для обеих команд было не так страшно сыграть вничью, как отдать три очка прямому конкуренту. Поэтому никто не захотел рисковать, и матч получился не самым зрелищным.

"Челси" — "Тоттенхэм". Отчет о матче


Метки обзор матча, Премьер-Лига, Тоттенхэм, Челси

Автор mihajlo   

Дата 29.11.2020 21:25

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Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. asnural 29.11.2020 21:36 # asnural
    Окрававленное очко картонпуля дало о себе знать...петушня не рискнула

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  2. mrjingles 29.11.2020 21:36 # mrjingles
    Челси от души, провели губам

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  3. m-ballack 29.11.2020 21:35 # m-ballack
    Моур красава, один из немногих в апл, кто действительно знает, шо делает. Мало по малу взобрался на первую строчку, даж с потерей очков скинув оттуда лфк, пописяв на всех предсезонных экспертов.

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  4. akado 29.11.2020 21:35 # akado
    Странно на самом деле, что Ттх так сыграл, у них вся основа неделю отдыхала, а в итоге пшик, могли и проиграть.

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  5. skydreams 29.11.2020 21:34 # skydreams
    Всё четко. Играли отлично, состав топ. Моменты против такого автобуса были, но где-то торопились, где-то непруха. У Зиеша не пошло, так бы автобус вскрыли. Короче всё огонь, состав сыгрывается. Пулишичу здоровья, едем дальше!

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  6. anabanana94 29.11.2020 21:34 # anabanana94
    ГОРИТЕ ОТ МОЩИ ТОТТЕНХЭМА?

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  7. superperez101 29.11.2020 21:33 # superperez101
    скучнейшее мутное говновозилово
    мауру не повезло, ло челсо простил заднеприводное челсе.
    а пенсам с такой игрой лига прямая дорога в лигу европы

    отдельно отмечу вернера - АХАХАХАХАХАА

    да и маур как-то еще слабовато выглядит для чемпионства

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  8. bezviz 29.11.2020 21:33 # bezviz
    на поле была одна команда, один топ клуб! петунхем сыграл как вест бромвич, ничего не показал, отскочил от разгромного поражения, Челси же, как я и говорил, проехался катком, но не хватило немного удачи, по сути 1 очко против команды моура, которая на пике, вполне удовлетворительный результат, учитывая что команда набирает ход, а Вернер и Хаверц пока еще не до конца адаптировались под апл.
    радует что Челси уже напоминает себя прежнего былых времен, когда еще играл Лэмпард, и как вы думаете, кого стоит благодарить? вопрос риторичен...

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  9. mikkiynwa 29.11.2020 21:33 # mikkiynwa
    Очередной сильный соперник и Членси обосрался.

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  10. largo-winch 29.11.2020 21:33 # largo-winch
    Челси играл на победу, Тоттенхэм на проигрыш

    В результате ничья

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  11. arsenallexus407 29.11.2020 21:33 # arsenallexus407
    Понравился игра Челси, Зума прям топ. Полузащитники четко щакоыли Кэцн и Сона. Мой прогноз на чемпион:
    1) Челси
    2) Ливерпуль
    3) Тотенхэм или Сити
    8) Арсенал
    Я все написал;)

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  12. j24081993 29.11.2020 21:32 # j24081993
    Маур зассал. Шпоры сохранили очко. Челси же играл на победу

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  13. manutd-20champ 29.11.2020 21:32 # manutd-20champ
    29.11.2020 12:35 # удалить
    manutd-20champ

    ничейка


    Источник: http://fapl.ru/posts/82487/?c=1#c7250830

    как и предполагалось обе команды заработали по очку

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  14. m-ballack 29.11.2020 21:31 # m-ballack
    Лариска с Кристиной зарешали бы матч, эх.

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  15. holmes 29.11.2020 21:31 # holmes
    глиномесиво столичное. Лучше пересмотрю гениальный матч Оле. Верим!

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  16. largo-winch 29.11.2020 21:31 # largo-winch
    Горите от мощи Автобуса?!?!

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  17. cristean2 29.11.2020 21:30 # cristean2
    Е6аный маур со своим автобусом, унылый матч

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  18. bluehonorcfc9 29.11.2020 21:30 # bluehonorcfc9
    ипаный старик Жозе никогда не изменится трус блеа, как игра с грандом сразу 2 этажного красного паркует.

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  19. edgarkuznetsov 29.11.2020 21:30 # edgarkuznetsov
    Лондон белый хуле

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  20. anabanana94 29.11.2020 21:29 # anabanana94
    № Команда И О
    1 Тоттенхэм 10 21

    Источник: http://fapl.ru/

    COME ON YOU SPURS

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