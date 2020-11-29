"Челси" и "Тоттенхэм" сыграли без голов
Предпочтя лишний раз не рисковать, "Челси" и "Тоттенхэм" завершили очный матч вничью — 0:0.
Относительно победы 1:2 над "Ренном" в минувший вторник главный тренер "синих" Фрэнк Лэмпард вернул в команду Риса Джеймса, Нголо Канте и Хакима Зийеша, которые заменили Сесара Аспиликуэту, Жоржиньо и Каллума Хадсон-Одои.
Из стартового состава "шпор" на победный матч Лиги Европы против "Лудогорца" в четверг (4:0) уцелел лишь Танги Ндомбеле. Впервые в карьере на поединок Премьер-Лиги с первых минут вышел Джо Родон.
Хозяева были активнее в начале матча, но первый опасный момент создали гости. В завершении контратаки Стивен Бергвейн, находясь внутри штрафной, нанес удар из под Курта Зума — над перекладиной!
Спустя две минуты "Челси" ответил голом Тимо Вернера, который нанес обводящий удар с касанием дальней штанги, однако офсайд отменил взятие ворот.
На 15-й минуте случился и первый удар в створ. Серж Орье мощно пробил с подступов к штрафной, но голкипер "Челси" Эдуар Менди сыграл надежно. Забегая вперед, больше по воротам "Тоттенхэм" не попал до конца матча.
В дальнейшем шла более-менее равная игра и без моментов. Обе команды действовали осторожно, предпочитая атаковать позиционно.
Второй тайм начался с небольшим территориальным преимуществом "синим", однако голкипер "Тоттенхэма" Уго Льорис все так же оставался без работы.
Затем "шпоры" отодвинули игру от своих ворот, и зрители наблюдали тот же осторожный футбол, что и большую часть первого тайма.
На 81-й минуте затухшую игру мощным дальним ударом взбодрил Мейсон Маунт — Льорис бдительность не потерял. Еще был полумомент у вышедшего на замену Оливье Жиру, который не смог перебросить своего партнера по сборной Франции. Этим команды и ограничились.
Для обеих команд было не так страшно сыграть вничью, как отдать три очка прямому конкуренту. Поэтому никто не захотел рисковать, и матч получился не самым зрелищным.
"Челси" — "Тоттенхэм". Отчет о матче
29.11.2020 21:25
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Последние комментарии:
Окрававленное очко картонпуля дало о себе знать...петушня не рискнула
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Челси от души, провели губам
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Моур красава, один из немногих в апл, кто действительно знает, шо делает. Мало по малу взобрался на первую строчку, даж с потерей очков скинув оттуда лфк, пописяв на всех предсезонных экспертов.
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Странно на самом деле, что Ттх так сыграл, у них вся основа неделю отдыхала, а в итоге пшик, могли и проиграть.
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Всё четко. Играли отлично, состав топ. Моменты против такого автобуса были, но где-то торопились, где-то непруха. У Зиеша не пошло, так бы автобус вскрыли. Короче всё огонь, состав сыгрывается. Пулишичу здоровья, едем дальше!
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ГОРИТЕ ОТ МОЩИ ТОТТЕНХЭМА?
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скучнейшее мутное говновозилово
мауру не повезло, ло челсо простил заднеприводное челсе.
а пенсам с такой игрой лига прямая дорога в лигу европы
отдельно отмечу вернера - АХАХАХАХАХАА
да и маур как-то еще слабовато выглядит для чемпионства
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на поле была одна команда, один топ клуб! петунхем сыграл как вест бромвич, ничего не показал, отскочил от разгромного поражения, Челси же, как я и говорил, проехался катком, но не хватило немного удачи, по сути 1 очко против команды моура, которая на пике, вполне удовлетворительный результат, учитывая что команда набирает ход, а Вернер и Хаверц пока еще не до конца адаптировались под апл.
радует что Челси уже напоминает себя прежнего былых времен, когда еще играл Лэмпард, и как вы думаете, кого стоит благодарить? вопрос риторичен...
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Очередной сильный соперник и Членси обосрался.
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Челси играл на победу, Тоттенхэм на проигрыш
В результате ничья
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Понравился игра Челси, Зума прям топ. Полузащитники четко щакоыли Кэцн и Сона. Мой прогноз на чемпион:
1) Челси
2) Ливерпуль
3) Тотенхэм или Сити
8) Арсенал
Я все написал;)
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Маур зассал. Шпоры сохранили очко. Челси же играл на победу
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29.11.2020 12:35 # удалить
manutd-20champ
ничейка
Источник: http://fapl.ru/posts/82487/?c=1#c7250830
как и предполагалось обе команды заработали по очку
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Лариска с Кристиной зарешали бы матч, эх.
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глиномесиво столичное. Лучше пересмотрю гениальный матч Оле. Верим!
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Горите от мощи Автобуса?!?!
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Е6аный маур со своим автобусом, унылый матч
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ипаный старик Жозе никогда не изменится трус блеа, как игра с грандом сразу 2 этажного красного паркует.
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Лондон белый хуле
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№ Команда И О
1 Тоттенхэм 10 21
Источник: http://fapl.ru/
COME ON YOU SPURS
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