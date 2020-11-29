"Челси" и "Тоттенхэм" сыграли без голов

Предпочтя лишний раз не рисковать, "Челси" и "Тоттенхэм" завершили очный матч вничью — 0:0.

Относительно победы 1:2 над "Ренном" в минувший вторник главный тренер "синих" Фрэнк Лэмпард вернул в команду Риса Джеймса, Нголо Канте и Хакима Зийеша, которые заменили Сесара Аспиликуэту, Жоржиньо и Каллума Хадсон-Одои.



Из стартового состава "шпор" на победный матч Лиги Европы против "Лудогорца" в четверг (4:0) уцелел лишь Танги Ндомбеле. Впервые в карьере на поединок Премьер-Лиги с первых минут вышел Джо Родон.



Хозяева были активнее в начале матча, но первый опасный момент создали гости. В завершении контратаки Стивен Бергвейн, находясь внутри штрафной, нанес удар из под Курта Зума — над перекладиной!



Спустя две минуты "Челси" ответил голом Тимо Вернера, который нанес обводящий удар с касанием дальней штанги, однако офсайд отменил взятие ворот.



На 15-й минуте случился и первый удар в створ. Серж Орье мощно пробил с подступов к штрафной, но голкипер "Челси" Эдуар Менди сыграл надежно. Забегая вперед, больше по воротам "Тоттенхэм" не попал до конца матча.



В дальнейшем шла более-менее равная игра и без моментов. Обе команды действовали осторожно, предпочитая атаковать позиционно.



Второй тайм начался с небольшим территориальным преимуществом "синим", однако голкипер "Тоттенхэма" Уго Льорис все так же оставался без работы.



Затем "шпоры" отодвинули игру от своих ворот, и зрители наблюдали тот же осторожный футбол, что и большую часть первого тайма.



На 81-й минуте затухшую игру мощным дальним ударом взбодрил Мейсон Маунт — Льорис бдительность не потерял. Еще был полумомент у вышедшего на замену Оливье Жиру, который не смог перебросить своего партнера по сборной Франции. Этим команды и ограничились.



Для обеих команд было не так страшно сыграть вничью, как отдать три очка прямому конкуренту. Поэтому никто не захотел рисковать, и матч получился не самым зрелищным.



"Челси" — "Тоттенхэм". Отчет о матче