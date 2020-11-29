Сульшер сравнил Кавани с Коулом и Лукаку

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер сравнил нападающего Эдинсона Кавани с Энди Коулом и Ромелу Лукаку.

Появившись на замену в перерыве выездного матча против "Саутгемптона", Кавани своим дублем помог "Юнайтед" переломить ход игры и одержать волевую победу со счетом 2:3.



Своим эффектным появлением на замену Эдинсон заслужил сравнения с Сульшером, который слыл "суперсабом" в свои игровые дни, однако Оле Гуннар проводит параллели с другими бывшими нападающими "Юнайтед".



"Он обладает всеми атрибутами первоклассного футболиста и человека. У него отличная карьера, он забивал голы везде, он дотошен в вопросах подготовки, восстановления и питания. Он такой до и во время матча. Я удивлен, что он не подготовил свои бутсы, когда начался второй тайм!"



"Мы знаем, что один из лучших и умнейших игроков по движению в штрафной площадке. Сегодня он определенно повлиял на игру. Но мы с ним не одного типа игроки".



"Он напоминает мне Энди своим движением в штрафной, выбором момента времени. Но он учился не у меня — когда матч начинался, я был готов, заранее выбирая бутсы и шипы. На мой взгляд, здесь он слегка заставил нас ждать!"



"У нас не было опорной точки в штрафной с момента ухода Ромелу. Это делает нашу игру более сбалансированной и разнообразной. Он замечательным образом проявил себя".



"Эдинсон хорошо читает игру и предвидит события наперед. Его лучший друг в штрафной — это пространство, как привык говорить сэр Алекс. Он идеально выбирает момент, чтобы ворваться на это пространство", — цитирует Сульшера Manchester Evening News.