Сульшер сравнил Кавани с Коулом и Лукаку
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер сравнил нападающего Эдинсона Кавани с Энди Коулом и Ромелу Лукаку.
Появившись на замену в перерыве выездного матча против "Саутгемптона", Кавани своим дублем помог "Юнайтед" переломить ход игры и одержать волевую победу со счетом 2:3.
Своим эффектным появлением на замену Эдинсон заслужил сравнения с Сульшером, который слыл "суперсабом" в свои игровые дни, однако Оле Гуннар проводит параллели с другими бывшими нападающими "Юнайтед".
"Он обладает всеми атрибутами первоклассного футболиста и человека. У него отличная карьера, он забивал голы везде, он дотошен в вопросах подготовки, восстановления и питания. Он такой до и во время матча. Я удивлен, что он не подготовил свои бутсы, когда начался второй тайм!"
"Мы знаем, что один из лучших и умнейших игроков по движению в штрафной площадке. Сегодня он определенно повлиял на игру. Но мы с ним не одного типа игроки".
"Он напоминает мне Энди своим движением в штрафной, выбором момента времени. Но он учился не у меня — когда матч начинался, я был готов, заранее выбирая бутсы и шипы. На мой взгляд, здесь он слегка заставил нас ждать!"
"У нас не было опорной точки в штрафной с момента ухода Ромелу. Это делает нашу игру более сбалансированной и разнообразной. Он замечательным образом проявил себя".
"Эдинсон хорошо читает игру и предвидит события наперед. Его лучший друг в штрафной — это пространство, как привык говорить сэр Алекс. Он идеально выбирает момент, чтобы ворваться на это пространство", — цитирует Сульшера Manchester Evening News.
29.11.2020 21:00
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