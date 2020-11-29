Де Хеа получил травму колена

Голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа получил травму в победном для "красных дьяволов" матче против "Саутгемптона" (2:3).

Де Хеа никак не может занести выезд на "Сент-Мэри" себе в актив. Давид пропустил два гола в первом тайме, а в перерыве был заменен на Дина Хендерсона.



Эта замена была вынужденной, потому что в эпизоде со вторым голом, когда Джеймс Уорд-Проуз поразил его ворота ударом со штрафного, Давид врезался в штангу и ушиб свое колено.



Главный тренер "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер надеется, что ничего страшного не случилось, и Де Хеа вернется уже к матчу Лиги Чемпионов против "Аякса" в среду.



"Давайте мы сперва его немного обследуем. Надеюсь, он будет в порядке к среде, но я не уверен. Дин довольно хорошо сыграл на его месте".



"Дин привык играть так, чтобы партнеры по команде слышали его голос. Он хочет командовать партнерами. Ему пришлось совершить пару сейвов. С ним мы чувствовали себя надежно. Мы вновь сыграли хорошо, если не учитывать первый тайм".



"Это один из таких матчей, когда тебе лишь важно победить, и не имеет значения, каким образом. В концовке, когда счет был 2:2, я был так горд, потому что мы играли так хорошо", — сообщил Сульшер Sky Sports.