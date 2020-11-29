"Юнайтед" совершил впечатляющий камбэк на "Сент-Мэри"

Уступая в два мяча после первого тайма, "Манчестер Юнайтед" смог совершить камбэк и в компенсированное время вырвал победу в гостях у "Саутгемптона" — 2:3.

Стартовый состав "святых" не изменился по сравнению с 1:1 против "Вулверхэмптона".



У "красных дьяволов" произошло два изменения в старте относительно победы 4:1 над "Башакшехиром" в Лиге Чемпионов. Это Неманья Матич и Мейсон Гринвуд появились вместо Эдинсона Кавани и Антони Мартиаля.



Матч начался под диктовку гостей. Уже на седьмой минуте Гринвуд на высочайшей скорости ворвался в штрафную по левому краю, обошел голкипера, но с острого угла не попал в пустые ворота.



"Юнайтед" продолжал оказывать давление, но в середине тайма внезапно пропустил. Джеймс Уорд-Проуз подал угловой к ближней штанге, где Ян Беднарек перепрыгнул Алекса Теллеса и головой скинул мяч в ворота — 1:0.



"Саутгемптон" воодушевился и вскоре едва не удвоил счет. Кайл Уолкер-Питерс вошел в штрафную по правому краю и нанес удар с рикошетом от Теллеса — штанга!



На 27-й минуте Алекс Маккарти ошибся с вводом мяча в игру от своих ворот, но отразил и удар Гринвуда, и добивание в упор Бруну Фернандеша.



Прошло пять минут, и хозяева результативно разыграли еще один стандарт. Это Уорд-Проуз продемонстрировал свое мастерство исполнять штрафные, послав мяч в притирку со штангой — 2:0.



До перерыва "дьяволы" могли пропустить и третий гол, но Стюарта Армстронга подвела техника, когда он пытался сыграть на добивании после отраженного Давидом Де Хеа удара Муссы Дженепо.



В концовке тайма гости выправили игру, но серьезных моментов у ворот Маккарти не создали.



В перерыва Оле Гуннар Сульшер заменил не только Де Хеа, который врезался в штангу, пытаясь предотвратить второй гол, но и Гринвуда. Вместо них в игру вступили Дин Хендерсон и Эдинсон Кавани.



С началом второго тайма "дьяволы" принялись оказывать давление. Рэшфорд вышел один на один, но пробил прямо в Маккарти. Затем Кавани пробил выше.



Натиск "Юнайтед" принес свои плоды на 60-й минуте, когда Кавани с правого фланга сделал передачу в центр штрафной, где Фернандешу позволил принять мяч и вторым касанием расстрелять ворота — 2:1.



На этом гости не остановились и на 74-й минуте восстановили равновесие в счете. Фернандеш сильно направил мяч к воротам из-за пределов штрафной, а Кавани подставил свою голову — 2:2.



Затем игра затухла. Казалось, матч так и закончится вничью, но Кавани с этим не был согласен. Уже в компенсированное время Эдинсон подправил мяч головой в ворота после заброса от Рэшфорда — 2:3.



"Саутгемптон" ярко провел первый тайм и совершенно провалил второй. "Юнайтед" проявил характер и смог продлить свою 100-процентную выездную серию в этом сезоне Премьер-Лиги.



"Саутгемптон" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче