"Юнайтед" совершил впечатляющий камбэк на "Сент-Мэри"

Эдинсон Кавани Уступая в два мяча после первого тайма, "Манчестер Юнайтед" смог совершить камбэк и в компенсированное время вырвал победу в гостях у "Саутгемптона" — 2:3.

Стартовый состав "святых" не изменился по сравнению с 1:1 против "Вулверхэмптона".

У "красных дьяволов" произошло два изменения в старте относительно победы 4:1 над "Башакшехиром" в Лиге Чемпионов. Это Неманья Матич и Мейсон Гринвуд появились вместо Эдинсона Кавани и Антони Мартиаля.

Матч начался под диктовку гостей. Уже на седьмой минуте Гринвуд на высочайшей скорости ворвался в штрафную по левому краю, обошел голкипера, но с острого угла не попал в пустые ворота.

"Юнайтед" продолжал оказывать давление, но в середине тайма внезапно пропустил. Джеймс Уорд-Проуз подал угловой к ближней штанге, где Ян Беднарек перепрыгнул Алекса Теллеса и головой скинул мяч в ворота — 1:0.

"Саутгемптон" воодушевился и вскоре едва не удвоил счет. Кайл Уолкер-Питерс вошел в штрафную по правому краю и нанес удар с рикошетом от Теллеса — штанга!

На 27-й минуте Алекс Маккарти ошибся с вводом мяча в игру от своих ворот, но отразил и удар Гринвуда, и добивание в упор Бруну Фернандеша.

Прошло пять минут, и хозяева результативно разыграли еще один стандарт. Это Уорд-Проуз продемонстрировал свое мастерство исполнять штрафные, послав мяч в притирку со штангой — 2:0.

До перерыва "дьяволы" могли пропустить и третий гол, но Стюарта Армстронга подвела техника, когда он пытался сыграть на добивании после отраженного Давидом Де Хеа удара Муссы Дженепо.

В концовке тайма гости выправили игру, но серьезных моментов у ворот Маккарти не создали.

В перерыва Оле Гуннар Сульшер заменил не только Де Хеа, который врезался в штангу, пытаясь предотвратить второй гол, но и Гринвуда. Вместо них в игру вступили Дин Хендерсон и Эдинсон Кавани.

С началом второго тайма "дьяволы" принялись оказывать давление. Рэшфорд вышел один на один, но пробил прямо в Маккарти. Затем Кавани пробил выше.

Натиск "Юнайтед" принес свои плоды на 60-й минуте, когда Кавани с правого фланга сделал передачу в центр штрафной, где Фернандешу позволил принять мяч и вторым касанием расстрелять ворота — 2:1.

На этом гости не остановились и на 74-й минуте восстановили равновесие в счете. Фернандеш сильно направил мяч к воротам из-за пределов штрафной, а Кавани подставил свою голову — 2:2.

Затем игра затухла. Казалось, матч так и закончится вничью, но Кавани с этим не был согласен. Уже в компенсированное время Эдинсон подправил мяч головой в ворота после заброса от Рэшфорда — 2:3.

"Саутгемптон" ярко провел первый тайм и совершенно провалил второй. "Юнайтед" проявил характер и смог продлить свою 100-процентную выездную серию в этом сезоне Премьер-Лиги.

"Саутгемптон" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче


Метки Манчестер Юнайтед, обзор матча, Премьер-Лига, Саутгемптон

Автор mihajlo   

Дата 29.11.2020 19:00

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Последние комментарии:




  1. scauzer11 29.11.2020 20:05 # scauzer11
    это получается не пришёл бы Рома чолсе уже больше 60 лет ждали бы чемпионство?))

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  2. anabanana94 29.11.2020 20:04 # anabanana94
    МАЭСТРО ТАНГИ ИЗДЕВАЕТСЯ ПРОСТО НАД ЭТИМИ УБЛЮДКАМИ!

    BLACK LIVES MATTER

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  3. largo-winch 29.11.2020 20:01 # largo-winch
    Зачем Челси вообще покупал Зиеш?!!!!

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  4. leonardo91 29.11.2020 20:01 # leonardo91
    Азар вcелился в Маунта :D)))

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  5. mikkiynwa 29.11.2020 20:00 # mikkiynwa
    Чистая КК Зиешу.

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  6. largo-winch 29.11.2020 19:55 # largo-winch
    Зиеш и Вернер просто тупые бегунки играющие на чистых мячах

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  7. ganinilyha 29.11.2020 19:55 # ganinilyha
    Елагин зае6ал диферамбы петь

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  8. leonardo91 29.11.2020 19:54 # leonardo91
    Уоу Мейсон спиной себе скинул пас :D)))

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  9. mikkiynwa 29.11.2020 19:53 # mikkiynwa
    ВЕРНЕР ПХПХХХАХАХАХАХХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХ 62 ляма

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  10. anabanana94 29.11.2020 19:52 # anabanana94
    Елагин сука блеять!!!!!!! Иди нахуй!!

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  11. kukuruzzo 29.11.2020 19:52 # kukuruzzo
    А чего флаг не израильский)))

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  12. erevansky 29.11.2020 19:51 # erevansky
    Римская империя 6ля )))

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  13. mikkiynwa 29.11.2020 19:50 # mikkiynwa
    Тоттенхем великолепен

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  14. mikkiynwa 29.11.2020 19:49 # mikkiynwa
    Слон твою цыганку мать в очко ебал.(с)

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  15. mikkiynwa 29.11.2020 19:47 # mikkiynwa
    Членси 5 минут побыл в атаке и сел в оборону, ору

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  16. ilovemanutd 29.11.2020 19:47 # ilovemanutd
    Мне кажется, что Менди бы отбил то, что сегодня пропустил Де Хеа

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  17. rentv 29.11.2020 19:46 # rentv
    Как же хорош Челси без Кепы, Кристенсена м Хаверца.

    Ечли бы сутулый понял это тогда же, когда и я, Челси был бы на 1 месте сейчас.

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  18. imf-tau 29.11.2020 19:46 # imf-tau
    Чем там по автобусу ТТХ, Астерик?

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  19. largo-winch 29.11.2020 19:45 # largo-winch
    НДомлебе просто куражится в центре поля

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  20. scholes22 29.11.2020 19:45 # scholes22
    Турецкий вы6лядок очень любит лизать и нюхать жопы, кто хочет дать понюхать жопу этому дохляку, записывайтесь в очередь))

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