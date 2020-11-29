Моуриньо объяснил, почему ожидания в отношении "Тоттенхэма" изменились
Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо объяснил, почему ожидания в отношении его команды возросли с течением сезона.
До начала сезона "Тоттенхэм" не относили к основным фаворитам на чемпионство в Премьер-Лиге. Однако "шпоры" довольно быстро нащупали свою игру и заставили с собой считаться. Теперь на команду Моуриньо смотрят по-другому.
Жозе связывает это с успешной трансферной кампанией, в ходе которой он заполучил Серхио Регилона, Мэтта Дохерти, Пьер-Эмиля Хейбьерга, Джо Харта, Джо Родона, Карлоса Винисиуса и Гарета Бэйла.
"Для начала стоит сказать, что мы укрепили свой состав. У нас нет ресурсов, как у других клубов. Они могут творить безумие на трансферном рынке, нам нужно быть мудрее на трансферном рынке. И мы сделали это".
"Мы прибавили как команда с точки зрения своего потенциала. А когда потенциал выше, выше и ожидания".
"Мы должны выступить лучше, чем в прошлом сезоне. И мы не зациклены на таблице. Мы посмотрим на нее, когда сезон завершится. Мы посмотрим, что мы сделали и спросим себя: можем ли мы выступить еще лучше? Да или нет?"
"Конечно, если ты финишируешь первым, ты не сможешь выступить лучше, но при любом другом раскладе мы должны верить и хотеть снова выступить лучше", — сообщил Моуриньо Sky Sports.
29.11.2020 18:00
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Жозе такое не любит. Ему комфортно без прессинга излишнего, а тут такая заявка. Будет сливать)))
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