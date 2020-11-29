Артета: "Арсеналу" чего-то не хватает"
Наставник "Арсенала" Микель Артета заявил, что в данный момент его команде "чего-то не хватает".
К воскресному матчу против "Вулверхэмптона" подопечные Артеты подходят, не забивая уже почти восемь часов с открытой игры в Премьер-Лиге.
После поражения 3:0 от "Астон Виллы" и безголевой ничьей против "Лидса" "канониры" откатились в нижнюю половину таблицы, а эксперт Пол Мерсон даже назвал свою бывшую команду "середняком".
Артета признает, что результаты "Арсенала" оставляют желать лучшего, но в то же время чувствует, что "канониры" не так далеки от того, чтобы побеждать чаще.
"Разница в позиции, которую мы должны занимать, и позиции, где мы находимся в данный момент, определяется двумя последними матчами".
"Речь о четырех-шести очках, которые мы недобрали, и в этом вся разница. Грань между поражением и победой в матче невероятно тонка для нас".
"Но такова реальность этой лиги и нашей ситуации в данный момент. У нас нет большого перевеса над другими командами, поэтому мы должны быть очень хороши во всем, но в данный момент нам чего-то не хватает".
"Мы балансируем на грани, которая разделяет победу от поражения, и мы осознаем, что в данный момент нам не удается преодолеть эту толику. Поэтому каждый матч получается очень сложным для нас", — цитирует Артету Sky Sports.
29.11.2020 17:00
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Яичек не хватает, а еще лучше ЯИЦ. Уже сколько лет к тому же
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Характера не хватает. Самая мягкотелая команда эйпиэл.
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Тренеришки, епт
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