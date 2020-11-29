Артета: "Арсеналу" чего-то не хватает"

Наставник "Арсенала" Микель Артета заявил, что в данный момент его команде "чего-то не хватает".

К воскресному матчу против "Вулверхэмптона" подопечные Артеты подходят, не забивая уже почти восемь часов с открытой игры в Премьер-Лиге.



После поражения 3:0 от "Астон Виллы" и безголевой ничьей против "Лидса" "канониры" откатились в нижнюю половину таблицы, а эксперт Пол Мерсон даже назвал свою бывшую команду "середняком".



Артета признает, что результаты "Арсенала" оставляют желать лучшего, но в то же время чувствует, что "канониры" не так далеки от того, чтобы побеждать чаще.



"Разница в позиции, которую мы должны занимать, и позиции, где мы находимся в данный момент, определяется двумя последними матчами".



"Речь о четырех-шести очках, которые мы недобрали, и в этом вся разница. Грань между поражением и победой в матче невероятно тонка для нас".



"Но такова реальность этой лиги и нашей ситуации в данный момент. У нас нет большого перевеса над другими командами, поэтому мы должны быть очень хороши во всем, но в данный момент нам чего-то не хватает".



"Мы балансируем на грани, которая разделяет победу от поражения, и мы осознаем, что в данный момент нам не удается преодолеть эту толику. Поэтому каждый матч получается очень сложным для нас", — цитирует Артету Sky Sports.