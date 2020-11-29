Виллаш-Боаш возмущен тем, что Бьелса номинирован на звание Тренера Года

Наставник "Марселя" Андре Виллаш-Боаш выразил свое возмущение тем, что Марселя Бьелса из "Лидса" был номинирован на звание Тренера Года по версии ФИФА.

В число номинантов на престижную индивидуальную награду, помимо Бьелсы, вошли Юрген Клопп из "Ливерпуля", Ханси Флик из "Баварии", Хулен Лопетеги из "Севильи" и Зинедин Зидан из "Реала".



За время своей работы в "Лидсе" Бьелса очаровал каждого своим неповторимым тренерским стилем и манерой поведения. В прошлом сезоне Марсело выиграл Чемпионшип и вывел свой клуб в Премьер-Лигу впервые с 2004 года.



Однако Виллаш-Боаш, поработавший в Англии с "Челси" и "Тоттенхэмом", все равно не может смириться с присутствием аргентинца в шорт-листе ФИФА.



"Бьелса? Бьелса сперва должен выиграть престижный трофей. Он не выходит в число пяти лучших тренеров в мире в 2020 году. Это скандал. Он всего лишь выиграл Чемпионшип!" — цитирует Виллаш-Боаша Goal.