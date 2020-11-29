Виллаш-Боаш возмущен тем, что Бьелса номинирован на звание Тренера Года
Наставник "Марселя" Андре Виллаш-Боаш выразил свое возмущение тем, что Марселя Бьелса из "Лидса" был номинирован на звание Тренера Года по версии ФИФА.
В число номинантов на престижную индивидуальную награду, помимо Бьелсы, вошли Юрген Клопп из "Ливерпуля", Ханси Флик из "Баварии", Хулен Лопетеги из "Севильи" и Зинедин Зидан из "Реала".
За время своей работы в "Лидсе" Бьелса очаровал каждого своим неповторимым тренерским стилем и манерой поведения. В прошлом сезоне Марсело выиграл Чемпионшип и вывел свой клуб в Премьер-Лигу впервые с 2004 года.
Однако Виллаш-Боаш, поработавший в Англии с "Челси" и "Тоттенхэмом", все равно не может смириться с присутствием аргентинца в шорт-листе ФИФА.
"Бьелса? Бьелса сперва должен выиграть престижный трофей. Он не выходит в число пяти лучших тренеров в мире в 2020 году. Это скандал. Он всего лишь выиграл Чемпионшип!" — цитирует Виллаш-Боаша Goal.
29.11.2020 16:00
Просмотров: 1227
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Тот же Уайлдер не вошел в сборную в прошлом году, хотя команда была выше в таблице по сравнению с нынешней позицией Лидса, тут согласен
(ответить)
Ну он хотя бы команде своей неплохой стиль привязывает.я не против
(ответить)
Тот же Зидан, Клопп, Гвардиола не факт что вышли бы из ЧШ с таким же составом Лидса.
(ответить)
алфавит вообще уё6а, ему бы на фапле сидеть, ко двору бы пришёлся
(ответить)
может и не входит, но людям нравится. ну и трофей не оформит как бэ.
(ответить)
У петуха бомбануло, классика.
(ответить)
Пенс бывшим не бывает
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий