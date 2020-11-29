Виллаш-Боаш возмущен тем, что Бьелса номинирован на звание Тренера Года

Марсело Бьелса Наставник "Марселя" Андре Виллаш-Боаш выразил свое возмущение тем, что Марселя Бьелса из "Лидса" был номинирован на звание Тренера Года по версии ФИФА.

В число номинантов на престижную индивидуальную награду, помимо Бьелсы, вошли Юрген Клопп из "Ливерпуля", Ханси Флик из "Баварии", Хулен Лопетеги из "Севильи" и Зинедин Зидан из "Реала".

За время своей работы в "Лидсе" Бьелса очаровал каждого своим неповторимым тренерским стилем и манерой поведения. В прошлом сезоне Марсело выиграл Чемпионшип и вывел свой клуб в Премьер-Лигу впервые с 2004 года.

Однако Виллаш-Боаш, поработавший в Англии с "Челси" и "Тоттенхэмом", все равно не может смириться с присутствием аргентинца в шорт-листе ФИФА.

"Бьелса? Бьелса сперва должен выиграть престижный трофей. Он не выходит в число пяти лучших тренеров в мире в 2020 году. Это скандал. Он всего лишь выиграл Чемпионшип!" — цитирует Виллаш-Боаша Goal.


Метки Бьелса, Виллаш-Боаш, Лидс, Марсель, награды, ФИФА

Автор mihajlo   

Дата 29.11.2020 16:00

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Последние комментарии:




  1. kos9k 29.11.2020 16:59 # kos9k
    Тот же Уайлдер не вошел в сборную в прошлом году, хотя команда была выше в таблице по сравнению с нынешней позицией Лидса, тут согласен

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  2. liverbro 29.11.2020 16:41 # liverbro
    Ну он хотя бы команде своей неплохой стиль привязывает.я не против

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  3. dkas6242 29.11.2020 16:38 # dkas6242
    Тот же Зидан, Клопп, Гвардиола не факт что вышли бы из ЧШ с таким же составом Лидса.

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  4. wolfsmensch 29.11.2020 16:19 # wolfsmensch
    алфавит вообще уё6а, ему бы на фапле сидеть, ко двору бы пришёлся

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  5. alexomck 29.11.2020 16:06 # alexomck
    может и не входит, но людям нравится. ну и трофей не оформит как бэ.

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  6. lexa-arsenal 29.11.2020 16:02 # lexa-arsenal
    У петуха бомбануло, классика.

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  7. largo-winch 29.11.2020 16:02 # largo-winch
    Пенс бывшим не бывает

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