Мерсон: "Прямо сейчас "Челси" выглядит лучше без Хаверца"

Эксперт Sky Sports Пол Мерсон считает, что главному тренеру "Челси" Фрэнку Лэмпарду не нужно выпускать полузащитника Кая Хаверца в стартовом составе на матч против "Тоттенхэма" в воскресенье.

Переболев коронавирусом ранее в ноябре, Хаверц уже возобновил тренировки, а посреди недели даже отметился появлением на замену против "Ренна" в Лиге Чемпионов.



Таим образом, Кай готов сыграть против "шпор" в воскресенье, однако Мерсону кажется, что сейчас "синие" не нуждаются в своем дорогостоящем новичке.



"Челси" нащупал правильное сочетание игроков впереди, и в данный момент Кай Хаверц может оказаться лишним".



"В данный момент уровень конкуренции таков, что тебе может быть сложно вернуться в команду, если ты на какое-то время остался вне игры".



"Хаверц пропустил несколько матчей из-за коронавируса, и "Челси" выиграл все эти матчи. Сейчас на острие действует Тэмми Абрахэм, Тимо Вернер играет ближе к флангу, и им это хорошо подходит. Кажется, это лучшая схема".



"Хаверц не блистал, прежде чем пропустил эти матчи. Он молодой парень, которому нужно время на адаптацию. Я бы не стал бросать его в бой против "Тоттенхэма", потому что прямо сейчас без него они выглядят лучше", — пишет Мерсон в своей колонке в Daily Star.