Сульшер не думает о новом контракте

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что в данный момент не задумывается о новом контракте.

Сейчас Сульшер приближается к заключительным полутора годам по своему контракту, который он заключил в марте 2019.



К Оле Гуннару по-прежнему много вопросов, и 47-летний норвежец соглашается, что его будущее в клубе зависит от результатов.



"В нашем деле все определяют результаты, и я лишь хочу, чтобы "Манчестер Юнайтед" становился лучше как команда и как клуб".



"У меня всегда был очень хороший диалог с клубом. Ты должен мыслить на долгосрочную перспективу и на краткосрочную — и я бы никогда не подумал, что это мой шанс проявить себя или что все крутится вокруг меня".



"Это совершенно не так — каждое свое решение я принимаю на благо "Манчестер Юнайтед".



"Меня волнуют лишь результаты, и если мы продолжим прогрессировать, у нас будут очень хорошие возможности, потому что эта команда обречена на успех", — цитирует Сульшера Manchester Evening News.