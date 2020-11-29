Крис Уайлдер ответил Клоппу

Главный тренер "Шеффилд Юнайтед" Крис Уайлдер заявил, что продолжит защищать интересы своего клуба, несмотря на критику со стороны Юргена Клоппа из "Ливерпуля".

Назвав Клоппа "эгоистом" из-за лоббирования идеи о пяти заменах, накануне Уайлдер нарвался на ответную реакцию со стороны Юргена, который не смог устоять перед тем, чтобы не указать на бедственное положение "клинков" в Премьер-Лиге.



Выступая после поражения 1:0 против "Вест Бромвича", Уайлдер не стал продолжать словесную перепалку с коллегой из "Ливерпуля", лишь отметив, что никто не обязан заботиться о других клубах.



"Сегодня меня это (слова Клоппа) не интересует. Возможно, я выскажусь в другой раз. Юрген сделал хорошее наблюдение о том, что у нас только одно очко. Так что сейчас не время говорить об этом".



"У каждого есть это право, и в лиге 20 голосов. Никто не заботится о "Шеффилд Юнайтед" достаточным образом, поэтому мы должны заботиться о себе".



"Я не собираюсь впадать в безумие — я испытываю огромное уважение к "Ливерпулю" как к футбольному клубу и к Юргену. И не имеет значения, забота это о своем клубе или, как было сказано, "эгоизм".



"К слову, несколько других тренеров тоже высказались в интересах своих клубов... С меня хватит", — сообщил Уайлдер Sky Sports.