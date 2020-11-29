Крис Уайлдер ответил Клоппу

Крис Уайлдер Главный тренер "Шеффилд Юнайтед" Крис Уайлдер заявил, что продолжит защищать интересы своего клуба, несмотря на критику со стороны Юргена Клоппа из "Ливерпуля".

Назвав Клоппа "эгоистом" из-за лоббирования идеи о пяти заменах, накануне Уайлдер нарвался на ответную реакцию со стороны Юргена, который не смог устоять перед тем, чтобы не указать на бедственное положение "клинков" в Премьер-Лиге.

Выступая после поражения 1:0 против "Вест Бромвича", Уайлдер не стал продолжать словесную перепалку с коллегой из "Ливерпуля", лишь отметив, что никто не обязан заботиться о других клубах.

"Сегодня меня это (слова Клоппа) не интересует. Возможно, я выскажусь в другой раз. Юрген сделал хорошее наблюдение о том, что у нас только одно очко. Так что сейчас не время говорить об этом".

"У каждого есть это право, и в лиге 20 голосов. Никто не заботится о "Шеффилд Юнайтед" достаточным образом, поэтому мы должны заботиться о себе".

"Я не собираюсь впадать в безумие — я испытываю огромное уважение к "Ливерпулю" как к футбольному клубу и к Юргену. И не имеет значения, забота это о своем клубе или, как было сказано, "эгоизм".

"К слову, несколько других тренеров тоже высказались в интересах своих клубов... С меня хватит", — сообщил Уайлдер Sky Sports.


Метки Клопп, Ливерпуль, Премьер-Лига, Уайлдер, Шеффилд Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 29.11.2020 13:00

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