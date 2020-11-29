"Юнайтед" может вернуть Эванса в январе

"Манчестер Юнайтед" задумывается о возвращении защитника Джонни Эванса из "Лестера".

В данный момент у Эванса идет заключительный год по контракту с "Лестером", и "Юнайтед" внимательно наблюдает за развитием ситуации.



Если к январю "лисы" не закроют вопрос с будущим Джонни, клуб с "Олд Траффорд" будет готов выкупить своего бывшего игрока, утверждает The Sun.



Главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер хотел бы добавить левоногого центрального защитника к своей команде, но имеет лишь 20 миллионов фунтов на январские трансферы.



Даже в свои 32 года, Эванс является одним из лучших и самых надежных центральных защитников во всей Премьер-Лиге. Стабильно высокий уровень игры, огромный опыт, связь с клубом и невысокая ввиду истекающего контракта цена делают Джонни привлекательной целью для "Юнайтед".



"В ходе разговоров всплыло имя Джонни. В клубе по-прежнему много людей, которые хорошо его знают. Включая Оле и Майка Фелана", — цитирует свой источник издание.



Добавим, что лишь два года назад приобрести Эванса пытался наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола. Ранее в своей карьере североирландец провел девять лет в "Юнайтед", покинув родной клуб в 2015 году.