"Юнайтед" может вернуть Эванса в январе
"Манчестер Юнайтед" задумывается о возвращении защитника Джонни Эванса из "Лестера".
В данный момент у Эванса идет заключительный год по контракту с "Лестером", и "Юнайтед" внимательно наблюдает за развитием ситуации.
Если к январю "лисы" не закроют вопрос с будущим Джонни, клуб с "Олд Траффорд" будет готов выкупить своего бывшего игрока, утверждает The Sun.
Главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер хотел бы добавить левоногого центрального защитника к своей команде, но имеет лишь 20 миллионов фунтов на январские трансферы.
Даже в свои 32 года, Эванс является одним из лучших и самых надежных центральных защитников во всей Премьер-Лиге. Стабильно высокий уровень игры, огромный опыт, связь с клубом и невысокая ввиду истекающего контракта цена делают Джонни привлекательной целью для "Юнайтед".
"В ходе разговоров всплыло имя Джонни. В клубе по-прежнему много людей, которые хорошо его знают. Включая Оле и Майка Фелана", — цитирует свой источник издание.
Добавим, что лишь два года назад приобрести Эванса пытался наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола. Ранее в своей карьере североирландец провел девять лет в "Юнайтед", покинув родной клуб в 2015 году.
29.11.2020 12:00
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