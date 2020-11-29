Лэмпард: "Наши с Моуриньо отношения изменились"

Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард признался, что его отношения с Жозе Моуриньо из "Тоттенхэма" изменились, когда он стал тренировать.

Состоя в отношениях как игрок и тренер, Лэмпард и Моуриньо вместе выиграли с "Челси" два титула Премьер-Лиги, Кубок Англии и два Кубка Лиги.



Фрэнк посвятил "Челси" 13 лет как игрок, покинув лондонский клуб в 2014 — за год до возвращения Жозе на второй период.



С недавних пор Лэмпард и Моуриньо являются соперниками, что заставляет их смотреть друг на друга иначе — но с прежним уважением.



"Я покинул "Челси" в 2014 году, и моя жизнь пошла в другом направлении. Обычно, когда ты профессионально чем-то занимаешься, ты так поглощен работой и так занят в своей жизни, что отношения меняются".



"Мы всегда очень тепло относились друг к другу. Когда я вижу Жозе, когда я говорю о нем или когда мы переписываемся, у нас всегда очень хорошие отношения".



"Естественно, сейчас, когда мы тренируем конкурирующие друг с другом большие клубы, это меняет отношения. Не в плохом смысле — у меня нет с ним проблем. Мы оба бойцы, и мы оба жаждем успеха".



"Думаю, когда я говорю о Жозе, я всегда показываю, как сильно я уважаю его. Это же я всегда чувствую от него", — цитирует Лэмпарда Sky Sports.