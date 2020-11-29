Хендерсон призывает убрать VAR
Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон считает, что из-за противоречивой работы VAR лучше вообще отказаться от этой системы в футболе.
Накануне "красные" сильно пострадали из-за VAR, которая отменила два их гола против "Брайтона". Кроме того, в компенсированное время соперник команды Юргена Клоппа заработал спорный пенальти, благодаря которому избежал поражения — 1:1.
Хендерсона расстраивает, что люди уделяют такое большое внимание обсуждению решений VAR, а потому призывает к радикальному шагу.
"Я бы предпочел играть в футбол, как мы делали это нормально. Футбол — такая хорошая игра, зачем нам ее портить?"
"У меня такое ощущение, что мы постоянно говорим о каких-то инцидентах вместо того, чтобы говорить о самой игре. Поэтому мое мнение таково, что я бы предпочел играть без VAR", — цитирует Хендерсона Daily Mail.
29.11.2020 10:00
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Последние комментарии:
заголовок как обычно не отражает сути, но факт в том, что дискредитация вар продолжается. система была призвана исправлять явные ошибки судей, а не искать мимолетные контакты на супер замедленных повторах.
нынешний судейский цирк не имеет ничего общего с первоначальными планами на использование системы помощи арбитрам
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Миха в своём репертуаре: из пятиминутного вью будет неделю новости штамповать. Вообще Хендерсон очень хорошо всё сказал, что пенки не было, что ни у кого из игроков, в том числе и соперника, не возникло никакого сомнения в момент эпизода, что не понял зачем судья вообще остановил матч и пошёл смотреть ВАР. Он ни к чему не призывал, просто по горячим впечатлениям сказал, что он бы лучше играл без ВАР. Но факт остаётся фактом: благую идею херят непрофессиональным использованием. Зачем тебе видеоповтор, если ты не разбираешься в сути эпизода? Получается, ВАР стал хорошим прикрытием судейской некомпетентности. И нечего гнать на Хендерсона или Милнера. О том, что под прикрытием ВАР судьи стали трактовать правила, как захотят, говорил совсем недавно и Де Брюйне. Он вообще сказал, что перестал понимать правила. Были и другие высказывания от тренеров и больших игроков.
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А без вар об инцидентах не говорили типа?)
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Лучше отказаться от хендерсона.
А вар это будущее
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