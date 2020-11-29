Хендерсон призывает убрать VAR

Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон считает, что из-за противоречивой работы VAR лучше вообще отказаться от этой системы в футболе.

Накануне "красные" сильно пострадали из-за VAR, которая отменила два их гола против "Брайтона". Кроме того, в компенсированное время соперник команды Юргена Клоппа заработал спорный пенальти, благодаря которому избежал поражения — 1:1.



Хендерсона расстраивает, что люди уделяют такое большое внимание обсуждению решений VAR, а потому призывает к радикальному шагу.



"Я бы предпочел играть в футбол, как мы делали это нормально. Футбол — такая хорошая игра, зачем нам ее портить?"



"У меня такое ощущение, что мы постоянно говорим о каких-то инцидентах вместо того, чтобы говорить о самой игре. Поэтому мое мнение таково, что я бы предпочел играть без VAR", — цитирует Хендерсона Daily Mail.