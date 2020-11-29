Моуриньо: "Мы никого не боимся"

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо заявил, что его команда отправляется в гости к "Челси" без страха.

Пока что "Тоттенхэм" выиграл все свои выездные матчи в этом сезоне Премьер-Лиги, и в воскресенье на "Стэмфорд Бридж" будет иметь возможность одержать шестую победу подряд с учетом всех соревнований.



Но "Челси" тоже находится в прекрасной форме и может оформить свою седьмую победу кряду. Тушеваться перед столь грозным соперником "шпоры" не будут, уверен Моуриньо.



"Вы должны спросить Фрэнка (Лэмпарда), боятся они нас или нет. Но я не думаю, что "страх" — правильное слово для этого уровня. Мы никого не боимся".



"Мы с уважением относимся к их потенциалу, а они, думаю, уважают наш потенциал. Верят ли они, что сыграют против легкого соперника? Если честно, я так не думаю".



"Я был бы счастлив, если бы было так, но я не думаю. Фрэнк обладает большим опытом в футболе, и я думаю, они осознают, что мы представляем собой сложного соперника, который может приехать к тебе и одержать победу", — цитирует Моуриньо Sky Sports.