Себальос по-прежнему мечтает играть за "лучший клуб в мире"

Эктор Беллерин и Дани Себальос Полузащитник "Арсенала" Дани Себальос признался, что по-прежнему видит свое будущее в "Реале".

Сейчас Себальос проводит второй сезон подряд в "Арсенале" на правах аренды из "Реала". Дани пропустил лишь один матч в этой кампании Премьер-Лиги.

Однако клубом мечты для 24-летнего испанца остается "Реал", который должен будет принять решение в конце сезона.

"Бернабеу" — это футбольная Мекка. Можете спросить Месута Озила, который всегда говорил о "Реале" как о лучшем клубе в мире. Носить их эмблему — цель для 99 процентов футболистов".

"Я был счастлив в "Арсенале" в прошлом году, и я договорился с "Реалом", что задержусь здесь еще на год. С этим не возникло проблем, потому что все мы понимаем, что это пойдет мне на пользу".

"Мое будущее на следующие три года в руках "Реала", и это не мне решать. Как минимум, я не смогу принять решение в одиночку, оно также зависит от тренера и президента".

"Но никто не отказывается играть за "Реал", — сообщил Себальос The Sun.


Метки Арсенал, Реал, Себальос

Автор mihajlo   

Дата 29.11.2020 07:00

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  1. easports 29.11.2020 07:23 # easports
    Как заговорил после того как у Зизу делать иду плохо и от Луиза хапнул)

    (ответить)

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