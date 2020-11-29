Себальос по-прежнему мечтает играть за "лучший клуб в мире"

Полузащитник "Арсенала" Дани Себальос признался, что по-прежнему видит свое будущее в "Реале".

Сейчас Себальос проводит второй сезон подряд в "Арсенале" на правах аренды из "Реала". Дани пропустил лишь один матч в этой кампании Премьер-Лиги.



Однако клубом мечты для 24-летнего испанца остается "Реал", который должен будет принять решение в конце сезона.



"Бернабеу" — это футбольная Мекка. Можете спросить Месута Озила, который всегда говорил о "Реале" как о лучшем клубе в мире. Носить их эмблему — цель для 99 процентов футболистов".



"Я был счастлив в "Арсенале" в прошлом году, и я договорился с "Реалом", что задержусь здесь еще на год. С этим не возникло проблем, потому что все мы понимаем, что это пойдет мне на пользу".



"Мое будущее на следующие три года в руках "Реала", и это не мне решать. Как минимум, я не смогу принять решение в одиночку, оно также зависит от тренера и президента".



"Но никто не отказывается играть за "Реал", — сообщил Себальос The Sun.