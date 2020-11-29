10-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

В воскресенье, 29 ноября, тремя поединками продолжится 10-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

САУТГЕМПТОН — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 17:00 Онлайн-трансляция



В этом сезоне Премьер-Лиги "Манчестер Юнайтед" выступает гораздо лучше на выезде, одержав три победы из трех возможных. Однако продлить эту серию будет непросто — "Саутгемптон" выиграл все три последних домашних матча в чемпионате с одинаковым счетом 2:0. "Красные дьяволы" ни разу не уступили в восьми последних встречах со "святыми" в рамках Премьер-Лиги, но пять из них — это ничьи.



"Саутгемптон" все еще вынужден обходиться без травмированных Натана Редмонда и Данни Ингса. Тео Уолкотт продолжит играть со сломанной костью запястья.



В лазарете "Юнайтед" находятся Люк Шоу, Поль Погба и Скотт Мактоминей, а также Фил Джонс. Виктор Линделеф, Аарон Ван-Биссака и Маркус Рэшфорд в порядке.



ЧЕЛСИ — ТОТТЕНХЭМ 19:30



Это будет не только противостояние учителя и ученика, но и команд из верхней части таблицы. Команд, которые в последние недели демонстрируют, пожалуй, лучший футбол во всей Премьер-Лиге. "Челси" выиграл все три последних встречи с "Тоттенхэмом" в Премьер-Лиге — столько же, как в восьми предыдущих.



Полузащитник "Челси" Кристиан Пулишич вернулся после месяца отсутствия с травмой задней поверхности бедра. Это означает, что в лазарете команды никого не осталось.



"Тоттенхэм" потерял на несколько недель защитника Тоби Алдервейрелда. Также вне игры Эрик Ламела.



АРСЕНАЛ — ВУЛВЕРХЭМПТОН 22:15



Ровно спустя год после увольнения Унаи Эмери заступивший на его место Микель Артета испытывает похожие проблемы. "Арсенал" беззубо играет и все ниже опускается по таблице. "Вулверхэмптон" тоже испытывает проблемы с забитыми голами, но это с лихвой перекрывается надежной обороной — 13 "сухих" матчей в 2020 году, и это рекорд дивизиона. "Канониры" проиграли только одну из 23 последних встреч с "волками" во всех соревнованиях.



Юниор "Арсенала" Букайо Сака восстановился после травмы ноги. Николя Пепе приступает к трехматчевой дисквалификации. Сеад Колашинац, Мохамед Эльнени, Томас Партей и Виллиан под вопросом.



Капитан "Вулверхэмптона" Конор Коуди снова доступен после карантина. А вот Ромен Саисс все еще на самоизоляции.