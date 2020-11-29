Алькантара и Окслейд-Чемберлен все еще не готовы играть

Полузащитники "Ливерпуля" Тиаго Алькантара и Алекс Окслейд-Чемберлен не готовы вернуться к выступлениям за свой клуб.

Ничья 1:1 против "Брайтона" в субботу была омрачена еще и травмой Джеймса Милнера, помимо результата.



Однако надежды на то, что подменить выбывшего игрока смогут Алькантара и Окслейд-Чемберлен, были развеяны главным тренером "красных" Юргеном Клоппом. Оба матча на следующей неделе Тиаго и Алекс пропустят.



"Я бы не хотел разболтать "Аяксу" и "Вулверхэмптону" слишком многое, но я не думаю, что эти двое будут готовы", — цитирует Клоппа talkSPORT.



Насчет своего испанского новичка Юрген отдельно добавил, что игрок "даже не близок" к возвращению.