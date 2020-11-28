Милнер "теряет любовь к игре" из-за VAR

Джеймс Милнер Полузащитник "Ливерпуля" Джеймс Милнер признался, что теряет любовь к футболу из-за системы VAR.

В субботу система видеопомощи рефери оказала самое непосредственное влияние на течение матча Премьер-Лиги между "Брайтоном" и "Ливерпулем".

Из-за VAR два гола "красных" были отменены, а "чайки" в компенсированное время заработали спорный пенальти, который и помог им избежать поражения — 1:1. Теперь терпение Милнера на исходе.

"Нам нужно серьезно поговорить насчет VAR, которой предписано вмешиваться в случае явных ошибок. Уверен, я не единственный, кто чувствует, что теряет любовь к игре из-за текущего положения вещей", — написал в твиттере Милнер, который вдобавок получил травму на "Амекс".


Метки VAR, Брайтон, Ливерпуль, Милнер, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 28.11.2020 23:00

Количество просмотров Просмотров: 736

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. winnerd 29.11.2020 00:04 # winnerd
    Пошёл ты на буй,костолом пустоголовый когда вара не было, то египетская небритая жопа постоянно этим пользовалась, а теперь все - глотайте

    (ответить)

  2. normalyok 28.11.2020 23:44 # normalyok
    получается так:_лучше(проще) убрать ВАР,чем переделать судей косых?-то что они косячат по черному-это факт! в АПЛ это особенно видно!

    (ответить)

  3. manutd-20champ 28.11.2020 23:43 # manutd-20champ
    ещё ни один не сказал, когда вар тебе в помощь, что он плох.

    (ответить)

  4. noi39 28.11.2020 23:37 # noi39
    Что бы нахрен не было подобной шушеры,надо было не пропихивать вонючие видеоигры в футбол,дали бы старикам спокойно сдохнуть по старому,а потом убивали бы игру новомодным дебилизмом.

    (ответить)

  5. gerrard08 28.11.2020 23:26 # gerrard08
    Вар прекрасен, вся проблема в судьях и том как они трактуют эпизоды.

    (ответить)

  6. vovandersar 28.11.2020 23:22 # vovandersar
    Когда на кону победа или ничья, арбитру нужно уделить не 10 секунд времени, глянув лишь замедленный повтор момента, который может дать неверный вывод, а и посмотреть всё на обычной скорости. В шляпу превращают футбол.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: