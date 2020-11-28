Милнер "теряет любовь к игре" из-за VAR

Полузащитник "Ливерпуля" Джеймс Милнер признался, что теряет любовь к футболу из-за системы VAR.

В субботу система видеопомощи рефери оказала самое непосредственное влияние на течение матча Премьер-Лиги между "Брайтоном" и "Ливерпулем".



Из-за VAR два гола "красных" были отменены, а "чайки" в компенсированное время заработали спорный пенальти, который и помог им избежать поражения — 1:1. Теперь терпение Милнера на исходе.



"Нам нужно серьезно поговорить насчет VAR, которой предписано вмешиваться в случае явных ошибок. Уверен, я не единственный, кто чувствует, что теряет любовь к игре из-за текущего положения вещей", — написал в твиттере Милнер, который вдобавок получил травму на "Амекс".