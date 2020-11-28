Милнер "теряет любовь к игре" из-за VAR
Полузащитник "Ливерпуля" Джеймс Милнер признался, что теряет любовь к футболу из-за системы VAR.
В субботу система видеопомощи рефери оказала самое непосредственное влияние на течение матча Премьер-Лиги между "Брайтоном" и "Ливерпулем".
Из-за VAR два гола "красных" были отменены, а "чайки" в компенсированное время заработали спорный пенальти, который и помог им избежать поражения — 1:1. Теперь терпение Милнера на исходе.
"Нам нужно серьезно поговорить насчет VAR, которой предписано вмешиваться в случае явных ошибок. Уверен, я не единственный, кто чувствует, что теряет любовь к игре из-за текущего положения вещей", — написал в твиттере Милнер, который вдобавок получил травму на "Амекс".
28.11.2020 23:00
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Последние комментарии:
Пошёл ты на буй,костолом пустоголовый когда вара не было, то египетская небритая жопа постоянно этим пользовалась, а теперь все - глотайте
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получается так:_лучше(проще) убрать ВАР,чем переделать судей косых?-то что они косячат по черному-это факт! в АПЛ это особенно видно!
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ещё ни один не сказал, когда вар тебе в помощь, что он плох.
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Что бы нахрен не было подобной шушеры,надо было не пропихивать вонючие видеоигры в футбол,дали бы старикам спокойно сдохнуть по старому,а потом убивали бы игру новомодным дебилизмом.
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Вар прекрасен, вся проблема в судьях и том как они трактуют эпизоды.
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Когда на кону победа или ничья, арбитру нужно уделить не 10 секунд времени, глянув лишь замедленный повтор момента, который может дать неверный вывод, а и посмотреть всё на обычной скорости. В шляпу превращают футбол.
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