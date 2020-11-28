Гвардиола объяснил, почему Агуэро пропустил матч с "Бернли"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола объяснил, почему нападающий Серхио Агуэро пропустил матч Премьер-Лиги против "Бернли".

Противостояние с "Бернли", который проиграл три предыдущих — а теперь и четвертый — выезда на "Этихад" с одинаковым счетом 5:0, виделось идеальной возможностью для "Сити", чтобы дать игровую практику Агуэро, вернувшемуся после травмы задней поверхности бедра.



Однако планы Гвардиолы оказались нарушены тем, что Агуэро вновь побеспокоило колено, операцию на котором 32-летний аргентинец перенес в июне.



"В случае с Серхио это зависит, в каком самочувствии он просыпается. Он хорошо тренировался, но затем у него возникли какие-то боли в колене".



"Мы пересматриваем ситуацию день за днем, и вчера я принял решение не включать его в заявку, потому что он нуждается в тренировках, вдобавок сегодня утром он проснулся с небольшой проблемой в колене и не мог заниматься".



"Мы знаем, что он перенес непростую с точки зрения восстановления травму, и мы должны как можно тщательнее контролировать его состояние. Когда он будет готов, то начнет тренироваться с нами и играть", — цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.