Клопп понимает недовольную реакцию Салаха на замену
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что не видит проблемы в недовольной реакции нападающего Мохамеда Салаха на замену в матче против "Брайтона".
Соскучившийся по игре в футбол за время коронавирусной болезни Салах с явным неудовольствием покидал поле "Амекс" на 64-й минуте, когда Клопп решил его заменить.
Во время телетрансляции было видно, как Мохамед что-то бубнит себе под нос, а затем проходит мимо своего босса, даже не взглянув тому в глаза. Однако Юрген спокойно к этому отнесся.
"Когда настанет день, и Мо Салах будет улыбаться, покидая поле, вот тогда что-то действительно неправильно".
"Я понимаю его реакцию на 100 процентов. Проблема в том, что он переболел COVID, отсутствовал 10-12 дней, тренировался один, сыграл 60 минут, а спустя три дня сыграл снова".
"Нам просто нужно быть осторожными. Ему не нравится это, но что поделать", — сообщил Клопп BT Sports.
28.11.2020 21:00
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