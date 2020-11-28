Мерсон раскритиковал Обамеянга и назвал "Арсенал" "середняком"

Эксперт Sky Sports Пол Мерсон раскритиковал капитана "Арсенала" Пьер-Эмерика Обамеянга и заявил, что в данный момент "канониры" выглядят командой-середняком.

Прямо сейчас "Арсенал" находится в нижней половине таблицы, а Обамеянг, привыкший бороться за "Золотую бутсу" Премьер-Лиги, забил лишь два гола с начала сезона в рамках чемпионата.



Мерсон чувствует, что в своем нынешнем состоянии габонский нападающий превратился в обузу для "канониров".



"В данный момент Пьер-Эмерик не дает абсолютно ничего этой команде. Он вернулся в центр нападения и был там так же неэффективен, как и прежде".



"Ты смотришь на "Арсенал" и думаешь про них как про команду из середины таблицы".



"Глядя сейчас на победу над "Манчестер Юнайтед", он уже не кажется такой замечательной. Даже не вспоминайте "Манчестер Юнайтед" — в данный момент нет ничего особенного в том, чтобы отправиться туда и добыть положительный результат", — сообщил Мерсон Sky Spors.