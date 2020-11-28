Себальос прокомментировал свою стычку с Луисом

Полузащитник "Арсенала" Дани Себальос прокомментировал свою стычку с партнером по команде Давидом Луисом.

Ранее в ноябре стало известно, что Луис расквасил нос Себальосу за опасную игру Дани во время тренировочного матча.



Однако отправленный в нокдаун испанец не держит обиды на бразильского защитника и воспринимает инцидент как подтверждение того, что "Арсенал" ожил при Микеле Артете в качестве главного тренера.



"Это не назовешь образцовым поведением, но приятно видеть, что "Арсенал" жив. У этой команды есть характер".



"Команда была почти мертва — но после прихода Артеты мы выиграли Кубок Англии и Суперкубок Англии".



"Не прошло и года с его назначения, но он радикальным образом изменил клуб. Он является душой клуба, и ему повезло, что игроки доверяют ему на 100 процентов", — сообщил Себальос The Sun.