Себальос прокомментировал свою стычку с Луисом

Дани Себальос Полузащитник "Арсенала" Дани Себальос прокомментировал свою стычку с партнером по команде Давидом Луисом.

Ранее в ноябре стало известно, что Луис расквасил нос Себальосу за опасную игру Дани во время тренировочного матча.

Однако отправленный в нокдаун испанец не держит обиды на бразильского защитника и воспринимает инцидент как подтверждение того, что "Арсенал" ожил при Микеле Артете в качестве главного тренера.

"Это не назовешь образцовым поведением, но приятно видеть, что "Арсенал" жив. У этой команды есть характер".

"Команда была почти мертва — но после прихода Артеты мы выиграли Кубок Англии и Суперкубок Англии".

"Не прошло и года с его назначения, но он радикальным образом изменил клуб. Он является душой клуба, и ему повезло, что игроки доверяют ему на 100 процентов", — сообщил Себальос The Sun.


Метки Арсенал, Луис, Себальос

Автор mihajlo   

Дата 28.11.2020 17:00

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  1. animadora 28.11.2020 17:34 # animadora
    Бред какой-то. Получил по морде и спасибо Артете, типа Арсенал жив.

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  2. jirrort 28.11.2020 17:07 # jirrort
    Петушинные разборки

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