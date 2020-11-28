Артете нужно несколько окон, чтобы сделать "Арсенал" претендентом на титул
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что ему потребуется несколько трансферных окон, чтобы сделать из своей команды претендента на титул Премьер-Лиги.
Артета значительно изменил облик "Арсенала" после своего прихода на тренерский мостик в декабре 2019, успев выиграть Кубок Англии и Суперкубок Англии.
Однако Артета чувствует, что включиться в чемпионскую гонку Премьер-Лиги "Арсенал" сможет еще нескоро. Микель призывает к терпению.
"Способен ли "Арсенал" выиграть Премьер-Лигу? Это потребует несколько трансферных окон, как минимум. Нужно время, чтобы начать соперничать с клубами определенного уровня, которые набирают около 100 очков в этой лиге".
"В футболе время бесценно, а люди очень нетерпеливы. Но если вы не уважаете процесс и требуете от людей, когда для этого нет оснований, это очень опасная вещь".
"Я знаю, что все мы хотим видеть "Арсенал" на вершине лиги. Каждый раз я беспокоюсь лишь о подготовке к матчу. Когда мы будем готовы к борьбе за титул, покажет время. Нам все еще нужно многое сделать".
"Мы должны быть готовы к трудным моментам. Мы знали это с самого начала, потому что наша ситуация — это следствие многих предыдущих лет, а не только прошлого года".
"Наш большой вызов в том, чтобы стабильно демонстрировать свой лучший футбол на протяжении 38 туров. Но все мы готовы", — цитирует Артету Sky Sports.
28.11.2020 16:00
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Последние комментарии:
"потому что наша ситуация — это следствие многих предыдущих лет"
Кстати, без штуок. Никто вот этого и не может понять. Ибо тут ситуация уникальная. Никак в МЮ
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Чисто по заветам Гвардиолы стелит
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достойный ученик Пепки!
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