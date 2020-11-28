Моуриньо чувствует, что Лэмпарду и Сульшеру проще, чем было ему
Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо заявил, что его бывшие клубы "Челси" и "Манчестер Юнайтед" терпеливее и менее требовательны к своим нынешним наставникам, нежели были к нему.
Уже завтра Моуриньо вернется на "Стэмфорд Бридж", где он провел два периода в качестве главного тренера. В оба периода Жозе выигрывал Премьер-Лигу, но затем довольно скоро лишался работы.
Моуриньо чувствует, что Фрэнк Лэмпард в этом отношении чувствует себя спокойнее — как и Оле Гуннар Сульшер в "Юнайтед".
"Больше ли мне нравилось работать в клубах, тратящих огромные деньги? Это просто разный опыт. Когда я работал в этих клубах, то испытывал огромное давление. Сейчас тренеры этих команд не испытывают огромного давления. Не нужно на них давить, оставьте их в покое и позвольте делать свою работу", — цитирует Моуриньо The Guardian.
28.11.2020 15:00
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