Бридж рассказал о своей реакции на появление Эшли Коула в "Челси"

Уэйн Бридж Бывший защитник "Челси" Уэйн Бридж рассказал, как однажды разнес раздевалку и был готов "порвать отношения" с тренером Жозе Моуриньо.

Болезненное для Бриджа воспоминание касается 2006 года, когда Моуриньо пригласил в "Челси" Эшли Коула из "Арсенала".

Появление грозного конкурента по позиции, а также унизительная замена в одном из матчей поставили карьеру Бриджа в "Челси" на грань, однако Уэйн выдержал это испытание и расстался с "синими" только в 2009 году.

"Когда "Челси" купил Эшли Коула, я играл очень хорошо в то время. Помню, мы играли матч против "Чарльтона". Мы повели 1:0, а когда они сравняли счет, почти сразу же зажегся мой номер, и меня заменили на Эшли".

"Я знал, что мои дни в "Челси" сочтены. Я хорошо играл, но они потратились на Эшли, одного из лучших левых защитников в мире на тот момент и, наверное, всех времен, и я ничего не мог с этим поделать".

"Я был подавлен, потому что я играл в лучший футбол в своей карьере, но глубоко внутри я понимал, что больше никогда не буду основным игроком".

"Когда Моуриньо заменил меня и Шона Райт-Филлипса после 20 сыгранных минут, я ушел с поля и разнес раздевалку".

"Я был так зол, а моя гордость была сильно задета. Единственная причина, почему я не порвал отношения с Жозе после матча, заключается в том, что мы проиграли".

"Спустя неделю я вернулся в команду. Жозе делает вещи иначе, нежели другие тренеры, и порой это может быть сложно", — цитирует Бриджа Daily Mirror.


Метки Бридж, Коул, Моуриньо, Челси

Автор mihajlo   

Дата 28.11.2020 14:00

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Последние комментарии:




  1. j24081993 28.11.2020 14:31 # j24081993
    Проиграл конкуренцию, в чем проблема? Уходи в более слабый клуб, в Арсенал

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  2. mkcfc 28.11.2020 14:20 # mkcfc
    Ебанушка не хватающая звёзд с неба

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  3. m-ballack 28.11.2020 14:02 # m-ballack
    >Болезненное для Бриджа воспоминание касается 2016 года, когда Моуриньо пригласил в "Челси" Эшли Коула из "Арсенала".

    Немножк альтернативной реальности от Михи.

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