Моуриньо: "Под давлением не "Тоттенхэм", а "Челси"

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо заявил, что он избавлен от давления — в отличие от "Челси".

К воскресному дерби на "Стэмфорд Бридж" "Тоттенхэм" подходит лидером Премьер-Лиги, однако для Моуриньо это ничего не значит — от "шпор" никто не требует чемпионства. Жозе чувствует, что его соперник гораздо больше переживает за результат.



"Когда ты фаворит, ты знаешь, почему ты фаворит. Ты должен принять это, ты должен справляться с давлением и ответственностью".



"Ранее мне довелось поработать в клубах, которые, скажем так, являются чемпионами трансферного рынка из-за своих мощных инвестиций. Я должен был справляться с этим давлением. Так что сейчас я избавлен от этого давления. Его испытывают другие. Не мы", — цитирует Моуриньо The Guardian.