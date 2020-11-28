Моуриньо: "Под давлением не "Тоттенхэм", а "Челси"
Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо заявил, что он избавлен от давления — в отличие от "Челси".
К воскресному дерби на "Стэмфорд Бридж" "Тоттенхэм" подходит лидером Премьер-Лиги, однако для Моуриньо это ничего не значит — от "шпор" никто не требует чемпионства. Жозе чувствует, что его соперник гораздо больше переживает за результат.
"Когда ты фаворит, ты знаешь, почему ты фаворит. Ты должен принять это, ты должен справляться с давлением и ответственностью".
"Ранее мне довелось поработать в клубах, которые, скажем так, являются чемпионами трансферного рынка из-за своих мощных инвестиций. Я должен был справляться с этим давлением. Так что сейчас я избавлен от этого давления. Его испытывают другие. Не мы", — цитирует Моуриньо The Guardian.
28.11.2020 13:00
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От Челси особо тоже никто не требует. Команда новая. Дед попутал чего-то.
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Вооот, наконец то майнд геймз завезли
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