Моуриньо: "Под давлением не "Тоттенхэм", а "Челси"

Жозе Моуриньо и Фрэнк Лэмпард Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо заявил, что он избавлен от давления — в отличие от "Челси".

К воскресному дерби на "Стэмфорд Бридж" "Тоттенхэм" подходит лидером Премьер-Лиги, однако для Моуриньо это ничего не значит — от "шпор" никто не требует чемпионства. Жозе чувствует, что его соперник гораздо больше переживает за результат.

"Когда ты фаворит, ты знаешь, почему ты фаворит. Ты должен принять это, ты должен справляться с давлением и ответственностью".

"Ранее мне довелось поработать в клубах, которые, скажем так, являются чемпионами трансферного рынка из-за своих мощных инвестиций. Я должен был справляться с этим давлением. Так что сейчас я избавлен от этого давления. Его испытывают другие. Не мы", — цитирует Моуриньо The Guardian.


Метки Моуриньо, Премьер-Лига, Тоттенхэм, Челси

Автор mihajlo   

Дата 28.11.2020 13:00

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Последние комментарии:




  1. ganinilyha 28.11.2020 13:23 # ganinilyha
    От Челси особо тоже никто не требует. Команда новая. Дед попутал чего-то.

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  2. mrjingles 28.11.2020 13:02 # mrjingles
    Вооот, наконец то майнд геймз завезли

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