Руни подтвердил, что, возможно, уже сыграл свой последний матч в карьере

Играющий тренер "Дерби" Уэйн Руни подтвердил, что, возможно, больше не выйдет на поле в качестве футболиста.

Ранее на текущей неделе Руни принял на себя обязанности главного тренера "баранов" — пока на временной основе.



В преддверии своего дебюта против "Уикомба" в субботу Уэйн дал ясно понять, что является для него приоритетом. 35-летний англичанин готов с головой окунуться в тренерскую работу.



"Если я буду руководить командой на протяжении более длительного времени, я не думаю, что смогу одновременно тренировать и играть, поэтому такая вероятность (завершения игровой карьеры) существует".



"Если я не буду исполнять обязанности главного тренера, а буду частью тренерского штаба, я продолжу играть. Но если меня попросят стать главным тренером на постоянной основе, тогда, конечно, это будет означать конец моим игровым дням", — цитирует Руни ESPN.