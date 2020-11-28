Хазенхюттль развеял слухи насчет "Юнайтед"

Главный тренер "Саутгемптона" Ральф Хазенхюттль развеял слухи, сватающие его в "Манчестер Юнайтед".

"Саутгемптон" очень достойно начал новый сезон, а ранее в ноябре впервые в истории вышел в лидеры Премьер-Лиги, пускай и временно.



На фоне успехов "святых" появились слухи, что Хазенхюттль является одним из кандидатов на замену Оле Гуннару Сульшеру в "Юнайтед", однако "альпийский Клопп" сосредоточен на своей работе на "Сент-Мэри".



"Это не то, что я слушаю. Я не читаю никаких социальных сетей или каких-либо новостей".



"Иногда бывает, что я слушаю радио. Интересно послушать, как они рассуждают о футболе и анализируют нашу игру, но я заинтересован лишь в том, что происходит в этом клубе".



"Я заключил долгосрочный контракт. Это долгосрочный проект для меня, и то, как мы прибавляем каждый день, во всех отношениях, очень радует меня".



"Так приятно видеть развитие этого клуба, и я думаю, мы создаем нечто особенное здесь. Поэтому я и решил остаться здесь подольше", — цитирует Хазенхюттля Sky Sports.