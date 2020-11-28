Райола раскритиковал ФИФА

Суперагент Мино Райола обрушился с критикой на ФИФА, предсказав ликвидацию этой организации в обозримом будущем.

Ранее в этом году стало известно, что ФИФА собирается основательно взяться за футбольных агентов, чтобы сделать их деятельность более прозрачной.



Мино такие планы возмущают. Представитель полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба предсказывает, что у ФИФА ничего не выйдет.



"ФИФА отстает на 50 лет. Через 50 лет о ФИФА можно будет забыть, они перестанут существовать".



"У Ассоциации гольфа нет ФИФА, и в гольф играют по всему миру. Теннис меняется. "Формула-1" меняется. И в этом проблема ФИФА: они хотя контролировать все".



"МЛС это удалось. 20 лет назад в МЛС создали новую систему. 20 лет назад в МЛС сказали, что у них не будет ничего общего с ФИФА. Ничего. В ФИФА сказали, что МЛС — это нечто нелепое. Знаете, что они тогда сделали? ФБР арестовало половину ФИФА, а те отдали им Чемпионат Мира", — цитирует Райолу ESPN.